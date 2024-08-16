Почему женские брюки не имеют таких карманов, как мужские: эксперты удивили причиной

В How Stuff Works рассказали, что карманы начали пришивать к мужской одежде около 400 лет назад, а в женской одежде эта функция отсутствовала. Отмечается, что это было сделано для того, чтобы сохранить их стройные силуэты, ведь считалось, что ношение предметов в карманах сделает одежду объемной и придаст ей некрасивые формы.

„Некоторые говорят, что это был способ сделать женщин бесправными. Если бы они не имели возможности тайно носить вещи, им было бы труднее путешествовать самостоятельно или вести тайные дела“, - отметили в материале, приводя еще одну версию.

Однако в 1891 году Общество рациональной одежды начало пришивать карманы к тогдашним платьям. Также в 1920-х годах модельер Коко Шанель добавила карманы к пиджакам, проложив путь к их появлению в джинсах в 1970-х годах.

„Много женской одежды все еще преимущественно без карманов, или с крошечными кармашками, которые не могут вместить больше ключей. Некоторые эксперты говорят, что это связано с мужским доминированием в индустрии моды, что само по себе является загадочным, а также с дизайнерами, которые считают моду важнее функции. (Кристиан Диор, как утверждают, сказал: „Мужчины имеют карманы, чтобы держать в них вещи, а женщины - чтобы украшать“), - добавили в заявлении общества.

Уже в 2014 году сайт Mashable опросил пять модных брендов о размере их карманов, чтобы выяснить, достаточного ли они размера, чтобы вместить iPhone 6 - самая большая модель iPhone в то время. В исследовании говорится, что „руководители заявили, что рассматривают возможность увеличения карманов на своих женских брюках, но не дали никаких обещаний“.

Уже десять лет после этого женщины продолжают жаловаться на равенство размеров карманов в мужской и женской одежде. По словам одной пользовательницы Reddit, это связано с профилем фигуры.