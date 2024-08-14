Брелоки, бусы и мягкие игрушки на сумках: новый модный тренд, который покоряет мир

Неделя моды в Копенгагене всегда запоминается необычными нарядами стритстайлеров и креативными коллекциями дизайнеров. Часто именно на этом мероприятии зарождаются очень оригинальные модные тренды (или вспоминаются давно забытые).

И пока в августе дизайнеры презентовали миру в столице Дании коллекции сезона весна-лето 2025, модники, которые прибыли на эту Неделю моды, очаровывали мир декором своих сумок. Многие гости мероприятия решили применить тренд Jane Birkin-ifying your bag (Джейн Биркин-фикация вашей сумки), который стал очень популярным в TikTok, а его суть заключается в том, чтобы придать вашей сумке обжитый вид, максимально персонализировать ее с помощью значимых памятных вещей или просто милых аксессуаров.

Однако, если ранее этот тренд можно было увидеть только у некоторых девушек или соцсетях, то во время Недели моды в Копенгагене улицы просто заполонили модники с ярко украшенными сумками. Кто-то увешивал аксессуар брелоками в виде плюшевых игрушек, кто-то цепочками, бусинами и разными забавными мелочами.

Такие украшения создают красочный и игривый контраст с нейтральной однотонной сумкой, а свое название тренд получил благодаря модной иконе Джейн Биркин, которая просто обожала украшать сумки всякими безделушками платками и шарфами. А так как это привлекало внимание, иногда она использовала украшения как знак протеста - клеила наклейки на сумку, вешала разные брелоки организаций, которые поддерживала.

Сейчас же Jane Birkin-ifying your bag - это очередная модная тенденция, но очень милая и яркая. Такие украшения точно будут дарить радость многим и помогать проявлять свой креатив.

А если судить еще и по прошлым Неделям моды в датской столицы, то можно смело утверждать, что эта тенденция на украшения сумок распространяются со скоростью света и мы будем видеть этот тренд еще и осенью в других городах.