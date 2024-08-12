ФОТО | Сирье Карис на Олимпиаде в Париже надела серьги от известного эстонского дизайнера, сделанные из старых самокатов Bolt(6)
Олимпиада в Париже подошла к концу. Главное событие спортивного мира было отмечено рядом встреч, на которых присутствовали лидеры разных стран. Среди них были и президент Эстонии Алар Карис с первой леди Сирье Карис.
На одном приеме Сирье Карис появилась в плиссированном черном платье от модельера Лилли Яхило и украшениях от Танеля Веэнре, сделанных из старых электросамокатов фирмы Bolt.
Как выразился сам дизайнер украшений, это „великолепный пример того, как можно выглядеть суперстильно, но с изюминкой“.
Bolt в сотрудничестве с дизайнером украшений Танелем Веэнре выпустил коллекцию украшений, созданную из старых электросамокатов Bolt, в 2022 году. Все украшения сделаны вручную из алюминия, из которого изготовлены электросамокаты Bolt. Для изготовления каждого украшения с электросамокатов была удалена зеленая краска, а позже они были разрезаны на части, из которых Веэнре собрал украшения.