ФОТО | Сирье Карис на Олимпиаде в Париже надела серьги от известного эстонского дизайнера, сделанные из старых самокатов Bolt

На одном приеме Сирье Карис появилась в плиссированном черном платье от модельера Лилли Яхило и украшениях от Танеля Веэнре, сделанных из старых электросамокатов фирмы Bolt.

Как выразился сам дизайнер украшений, это „великолепный пример того, как можно выглядеть суперстильно, но с изюминкой“.

Bolt в сотрудничестве с дизайнером украшений Танелем Веэнре выпустил коллекцию украшений, созданную из старых электросамокатов Bolt, в 2022 году. Все украшения сделаны вручную из алюминия, из которого изготовлены электросамокаты Bolt. Для изготовления каждого украшения с электросамокатов была удалена зеленая краска, а позже они были разрезаны на части, из которых Веэнре собрал украшения.