11.08.2024, 13:30
В Эстонии теперь продается известный шведский люксовый бренд Toteme
ФОТО: Toteme
С этой неделе в столичном бутике Maximalist продается культовый шведский бренд Toteme. Уже сейчас в магазине можно ознакомиться с коллекцией Pre-Fall 2024.
Бренд Toteme славится минимализмом и элегантностью, завоевавшими сердца модниц по всему миру. Основатели бренда, Элин Клинг и Карл Линдман, привержены дизайну, неподвластному времени, и высокому качеству, благодаря чему изделия марки идеально подходят как для повседневной носки, так и для особых случаев.
Бутик Maximalist находится в центре Таллинна по адресу Пярнуское шоссе, 8.