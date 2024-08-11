В Эстонии теперь продается известный шведский люксовый бренд Toteme

Бренд Toteme славится минимализмом и элегантностью, завоевавшими сердца модниц по всему миру. Основатели бренда, Элин Клинг и Карл Линдман, привержены дизайну, неподвластному времени, и высокому качеству, благодаря чему изделия марки идеально подходят как для повседневной носки, так и для особых случаев.