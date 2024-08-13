ОБЗОР | Реально работает или полный бред? Эстонская бьюти-блогер Виктория Феллини разбирает вирусные тренды в макияже из TikTok
На видео-платформе TikTok ежедневно появляются новые тенденции и свежие приемы макияжа. Мы собрали топ интересных и простых идей и попросили бьюти-блогера из Таллинна Викторию Феллини рассказать все о технике и корректности этих идей.
TikTok полон полезной информации, начиная от случайных бьюти-хаков и заканчивая рекомендациями по продуктам. Мы нашли довольно много достойных похвалы лайфхаков, а также дали „протестировать“ их эстонскому бьют-блогеру из Виктории Феллин. От использования брокколи до инновационного инструмента как помада „пять в одном“ — мы создали список вирусных лайфхаков, которые стоят шумихи. И вот лучшие из них:
После этого ты точно полюбишь брокколи
Виктория: „Я лайфхак с брокколи пробывала лично. И когда я снимаю видео и понимаю, что в этом макияже мне нужны веснушки, я действительно использую этот лайфхак с брокколи. Я считаю, что он очень действенный и выглядит натурально и приятно!“
Скрываем недосып с помощью консилера и пудры
Виктория: „Также на себе пробовала лайфхак смешивать консилер с пудрой и вот что могу сказать: действительно, эффект высветленная под глазами получаеться более интенсивный, нежели это делать просто консилером. Однако, если под глазами есть хоть какие-то мимические морщинки, а они как правило есть и у девушек в 20 лет, то лучше этот лайфхак не использовать по той причине, что пудра еще утяжеляет консилер и все, что хотелось бы скрыть, подчеркивается в разы. Такое на каждый день я не советую!“
Рисуем миленький вздернутый носик
Виктория: „Вообще, я против наносить себе физическую боль, даже во имя красоты, а по видео видно, что девушке не очень приятно зажимать кончик носа керлером для ресниц... Однако, что я могу сказать про контур носа, то он имеет место быть - для фото- и видеосъёмок. Но, любой, даже профессиональный, контур носа всегда заметен при дневном освещении и зачастую это выглядит нелепо. Поэтому, если существует весомый комплекс по поводу своего носа, то контурировать можно, но лучше избегать этого! Максимум для фото- и видеосъемки, или какого-то вечернего макияжа при вечернем освещении, например, в ресторане“.
Макияж с губной помадой 5 в 1
Виктория: „Это действительно рабочий лайфхак для молодой кожи. На самом деле, еще до того как он завирусился, я зачастую его применяла, если я не хочу особо краситься или на отдыхе, но хочется как-то оживить лицо. Вот что делает помада на все лицо - дает здоровый оттенок лица! Это можно использовать „соло“, но если еще нарисовать ресницы, причесаться, уложить брови и сделать контур губ, то это вполне прекрасный освежающий дневной макияж“.
Точечно нанесенный контур
Виктория: „На мой взгляд, это не более чем привлечение внимание подписчиков. На самом деле, для повседневного макияжа это совершенно не является обиходимым. Да, если хочется посмотреть, куда наносить и на какие зоны, то можно использовать это видео, но в целом, для повседневного макияжа нет никакого логического смысла тратить время на установление этих точек. Другой вопрос - это использование тонального крема. Я люблю его наносить точками и потом бьютиблендором его распределяю. Так получаеться максимально тонкое, но кроющее покрытие, которое придает к тому же легкое свечение - в этом плане лайфхак хороший“.
Идеальные брови как у Приянки Чопра
Виктория: „Если вы замечаете, что когда вы красите и оформляете свои брови, то у вас на финише остаются незакрашенные участки бровей, то в принципе да, было бы неплохо взять такую кисточку, приподнять волоски и прокрасить те места, которые остаются без пигмента. Это безусловно даст бровям целостность, более ухоженный вид и они станут более акцентными. Поэтому, если есть проблема неприкрашенной частей бровей, то это неплохой момент, на который стоит обратить внимание“.