ОБЗОР | Реально работает или полный бред? Эстонская бьюти-блогер Виктория Феллини разбирает вирусные тренды в макияже из TikTok

TikTok полон полезной информации, начиная от случайных бьюти-хаков и заканчивая рекомендациями по продуктам. Мы нашли довольно много достойных похвалы лайфхаков, а также дали „протестировать“ их эстонскому бьют-блогеру из Виктории Феллин. От использования брокколи до инновационного инструмента как помада „пять в одном“ — мы создали список вирусных лайфхаков, которые стоят шумихи. И вот лучшие из них:

После этого ты точно полюбишь брокколи

Виктория: „Я лайфхак с брокколи пробывала лично. И когда я снимаю видео и понимаю, что в этом макияже мне нужны веснушки, я действительно использую этот лайфхак с брокколи. Я считаю, что он очень действенный и выглядит натурально и приятно!“

Скрываем недосып с помощью консилера и пудры

Виктория: „Также на себе пробовала лайфхак смешивать консилер с пудрой и вот что могу сказать: действительно, эффект высветленная под глазами получаеться более интенсивный, нежели это делать просто консилером. Однако, если под глазами есть хоть какие-то мимические морщинки, а они как правило есть и у девушек в 20 лет, то лучше этот лайфхак не использовать по той причине, что пудра еще утяжеляет консилер и все, что хотелось бы скрыть, подчеркивается в разы. Такое на каждый день я не советую!“

Рисуем миленький вздернутый носик

Виктория: „Вообще, я против наносить себе физическую боль, даже во имя красоты, а по видео видно, что девушке не очень приятно зажимать кончик носа керлером для ресниц... Однако, что я могу сказать про контур носа, то он имеет место быть - для фото- и видеосъёмок. Но, любой, даже профессиональный, контур носа всегда заметен при дневном освещении и зачастую это выглядит нелепо. Поэтому, если существует весомый комплекс по поводу своего носа, то контурировать можно, но лучше избегать этого! Максимум для фото- и видеосъемки, или какого-то вечернего макияжа при вечернем освещении, например, в ресторане“.

Макияж с губной помадой 5 в 1