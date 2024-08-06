ФОТО | Как носить рубашки оверсайз: стильные пляжные образы

Рубашка оверсайз сочетается буквально с чем угодно – знаменитыми капри, мини-юбками, льняными брюками, а также с нашими любимыми купальниками. Так, этот универсальный предмет гардероба впишется даже в пляжный образ!

Поэтому, если ты собираешься в отпуск, упакуй в чемодан одну или несколько своих любимиц. Поверь, они не раз спасут тебя в разных ситуациях – от замены парео для пляжа до вечеринки под открытым небом.

Рубашки оверсайз – лучшие друзья бикини

Независимо от того, являешься ли ты поклонницей цельных или раздельных купальников, свободная рубашка хорошо сочетается с обоими. Если ты хочешь создать стильный пляжный образ без усилий, тогда она просто необходима. И конечно, рубашка играет чисто практическую роль – защищает обгоревшие плечи от солнца.

Если ты привыкла носить на пляж свободные платья или парео, можно заменить их на рубашку оверсайз. Она удобная, всегда в тренде и идеально подходит для летнего сезона. Чтобы образ с купальником смотрелся органично, лучше всего подбирать рубашку в тон или спокойного цвета, если бикини имеет яркий принт.

Рубашка оверсайз – изюминка летнего образа

Если ты хочешь создать с рубашкой оверсайз полноценный образ, то это также очень легко. Она точно впишется в дресс-код для ресторана или отеля, в которых ты отдыхаешь.

Ты не ошибешься, если сочетаешь рубашку оверсайз с короткой юбкой, свободными брюками или атласным платьем-комбинацией. А если в твоей пляжной сумке есть юбка-макси или легкие джинсы, свободная рубашка и купальный костюм, ты легко сможешь отправиться с пляжа на вечеринку.