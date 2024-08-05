5 советов для тех, кто все еще не знает, что надеть этим летом
Подбор идеального наряда на день — дело и без того не самое простое, однако чрезвычайно жаркая погода существенно сужает выбор одежды, в которой можно чувствовать себя комфортно. Многие летние тенденции остаются неизменными из года в год, однако каждый новый сезон приносит с собой что-то новое, передает Delfi Life.
Из-за жары по всему европейскому континенту вопрос выбора подходящей одежды становится все более актуальным. Рассказываем (и показываем) о главных тенденциях самого горячего модного сезона.
Осмельтесь надеть белое
Каннский кинофестиваль — одно из модных событий года, которое, безусловно, формирует самые яркие и креативные тенденции лета. На красной ковровой дорожке минувшего сезона особенно были заметны не только прозрачные, но и абсолютно белые наряды.
Изабель Гулар, Элла Хант и Эль Фаннинг — все они выбрали total white на Каннском фестивале. При этом, каждой из них удалось придать исконно ангельскому цвету соблазнительную нотку.
Белый цвет может стать главным выбором лета, даже если в вашем расписании нет больших мероприятий с красной ковровой дорожкой. Этот образ отлично впишется в пляжную прогулку или ужин в ресторане. Впрочем, на свадьбе носить белое все еще должна только невеста!
Розы — новый хит сезона
Цветочные мотивы — привычная тенденция лета. Каждый год дизайнеры выставляют на подиуме изделия, украшенные цветами, которые впоследствии задают тенденции для масс.
В этом году главным цветочным орнаментом стали розы. Большинство дизайнерских домов, среди которых Balmain, Givenchy, Richard Quinn, Alexander McQuinn, украсили свои летние коллекции розами, вдохновившись знаменитыми итальянскими садами.
Дизайнер Симона Роша пошла еще дальше и включила в некоторые свои наряды живые цветы.
Эта тенденция, вероятно, далека от того, что мы привыкли считать модным. И тем не менее платье, декорированное розами, идеально подойдет для пикника, обеда на свежем воздухе или любой другой летней активности.
Короткие шорты
Эта тенденция назревала долгое время, но только этим летом вошла в полную силу. Короткие шорты можно было заметить на Кендалл Дженнер и Хейли Бибер, часто в сочетании с блейзером оверсайз, чтобы добавить образу немного скромности.
Впрочем, на недавних показах Gucci, Prada и Alexander McQueen, шорты демонстрировались без блейзера.
Если вы не хотите полностью открывать свои конечности, лучшим вариантом будет надеть сверху свободную льняную рубашку и светло-коричневые сандалии, которые сделают ногу визуально длиннее.
Маленькие шорты также могут стать идеальным „прикрытием“ для бикини, если вы оказались на пляже в особо жаркую погоду и уже успели искупаться.
Вечером короткие шорты, по заветам недавних показов Alexander McQueen, можно надеть вместе с высокими сапогами. Таким образом на ужине вы не будете чувствовать себя совсем уж „голой“.
Нет сомнений в том, что 2024 год подарил нам самое спортивное лето. Не так давно вышла теннисная драма „Претенденты“ Луки Гуаданьино, буквально на днях закончился чемпионат Европы, Уимблдона, в Париже стартовали Олимпийские игры — от спортивных событий невозможно скрыться.
Вероятно, ведущие дизайнеры тоже это заметили — в этом сезоне спортивные образы присутствуют буквально везде и всюду.
Времена, когда спортивные шорты, рубашки-поло и кроссовки можно было носить только на площадках и кортах, давно прошли. Последние показы Miu Miu, Louis Vuitton и JW Anderson — явное тому доказательство.
Каждый может найти в этом тренде что-то свое. Деловые девушки могут носить самбы Adidas с элегантными брюками в качестве ежедневного образа. Сложно найти человека, который не любит накидывать спортивный бомбер себе на плечи.
Работаете дома? Попробуйте надеть укороченные леггинсы с объемным топом на молнии в стиле Gucci, чтобы чувствовать себя комфортно и при этом выглядеть подобающе.
Металлик — самый революционный тренд этого лета
Наряды с металлическим оттенком, как правило, навевают у нас ассоциации с Рождеством или сезоном вечеринок. Однако этим летом одежда в золотых и серебряных тонах также актуальна.
Наряды в металлических оттенках, которые часто появляются на показах Chloé и Ralph Lauren, могут стать идеальным выбором на летний вечер.
Такой образ будет потрясающе смотреться на званом ужине, особенно если он проходит на открытом воздухе. Он определенно выделит вас среди традиционного летнего гардероба, состоящего из белых и ярких цветов. Впрочем, ограничиваться одним лишь вечером не стоит, наряд в металлических оттенках вполне подойдет и для первой половины дня.
Черпайте вдохновение из коллекций Rabanne и Miu Miu, дополняйте свои „металлические“ образы аксессуарами и сдержанной многослойностью. Это поможет вам создать идеальный лук на день.