5 советов для тех, кто все еще не знает, что надеть этим летом

Из-за жары по всему европейскому континенту вопрос выбора подходящей одежды становится все более актуальным. Рассказываем (и показываем) о главных тенденциях самого горячего модного сезона.

Осмельтесь надеть белое

Каннский кинофестиваль — одно из модных событий года, которое, безусловно, формирует самые яркие и креативные тенденции лета. На красной ковровой дорожке минувшего сезона особенно были заметны не только прозрачные, но и абсолютно белые наряды.

Изабель Гулар, Элла Хант и Эль Фаннинг — все они выбрали total white на Каннском фестивале. При этом, каждой из них удалось придать исконно ангельскому цвету соблазнительную нотку.

Белый цвет может стать главным выбором лета, даже если в вашем расписании нет больших мероприятий с красной ковровой дорожкой. Этот образ отлично впишется в пляжную прогулку или ужин в ресторане. Впрочем, на свадьбе носить белое все еще должна только невеста!

Розы — новый хит сезона

Цветочные мотивы — привычная тенденция лета. Каждый год дизайнеры выставляют на подиуме изделия, украшенные цветами, которые впоследствии задают тенденции для масс.

В этом году главным цветочным орнаментом стали розы. Большинство дизайнерских домов, среди которых Balmain, Givenchy, Richard Quinn, Alexander McQuinn, украсили свои летние коллекции розами, вдохновившись знаменитыми итальянскими садами.

Дизайнер Симона Роша пошла еще дальше и включила в некоторые свои наряды живые цветы.

Эта тенденция, вероятно, далека от того, что мы привыкли считать модным. И тем не менее платье, декорированное розами, идеально подойдет для пикника, обеда на свежем воздухе или любой другой летней активности.

Короткие шорты

Эта тенденция назревала долгое время, но только этим летом вошла в полную силу. Короткие шорты можно было заметить на Кендалл Дженнер и Хейли Бибер, часто в сочетании с блейзером оверсайз, чтобы добавить образу немного скромности.

Впрочем, на недавних показах Gucci, Prada и Alexander McQueen, шорты демонстрировались без блейзера.