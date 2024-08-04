ФОТО | „Люди очень часто боятся по-новому на себя взглянуть“. В столичном секонд-хенде прошел мастер-класс со стилистом

У Карины всегда была любовь к моде и шику. Каждый день она чем-то вдохновляется и в сотрудничестве с KiloMax, помогает девушкам в проекте „Преображение“ создать стильный и красивый образ. По опыту стилиста, многие отказываются пробывать что-то новое, так как бояться выйти из зоны комфорта.

„Мне кажется, люди очень часто боятся как-то по-новому на себя взглянуть, потому что чем более привычнее наш внешний вид, деятельность и образ жизни, тем более нам комфортно“, - разъясняет стилист. - „И вот преображение, мне кажется, это про то, чтобы посмотреть на себя как раз-таки со стороны, с которой ты не привык. Посмотреть, какой ты еще можешь быть, на какую-то свою другую грань, потому что у нас очень много этих граней, какими мы можем быть.“

Летний сезон подходит к концу, и трендовой вещью, которую можно успеть приобрести сейчас, а еще надеть и осенью, стилист объявила „голое“ платье.

„Я бы, наверное, выделила что-то сексуальное, что-то женственное, потому что сейчас идет активный тренд на женственность, на полуоткрытое тело, и, возможно, я бы приобрела какое-то „голое“ платье“, - делится Карина. - „Это может быть платье в пайетку, полупрозрачное, макси-платье, например. Это может быть кружевное платье, просто платье-сетка.“

Осенью „голое“ платье стилист советует сочетать с классными фактурными ботфортами или высокими сапогами. Смело наденьте объемную косуху и можно выйти так в свет.

Секонд-хенды - это еще одно место, где можно подобрать себе что-то новенькое и интересненькое. В таких магазинах даже можно найти вещи, никем не использованные и не ношеные, с бирками и с этикетками.

„Не бойтесь вот этого повторного потребления. Во-первых, это стало очень модно сейчас, а во-вторых, это очень круто, что повторное потребление в тренде, потому что таким образом мы не только помогаем другим людям избавляться от ненужных вещей, мы помогаем планете хоть как-то поддерживать баланс, потому что в плане потребления вещей это огромная проблема для экологии.“ - говорит стилист.