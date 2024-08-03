Забудьте о белой футболке: 4 вещи, с которыми ваши образы не будут скучными

Стилисты советуют выбирать одежду с „открытыми плечами“, чтобы подчеркнуть вашу женственность и добавить образам элегантности. Забудьте на некоторое время о классических белых футболках и замените их, в частности, на бандо, поло и шелковые платки.

Шелковый платок

Платки стали главным трендом 2024 года. Они в этом году, как и раньше будут стильным аксессуаром на голову или шею. Однако мировые модницы продемонстрировали новое использование платков в образах. В частности, их можно завязывать на тело вместо маек, футболок, рубашек. Ваши „луки“ будут оригинальными и не оставят равнодушными никого. Также можно поэкспериментировать и завязать платок на пояс, наверх брюк.

Топ-бандо

Мода на топы-бандо, которые были в тренде в 2000-х, снова возвращается. Его можно сочетать буквально с любым „низом“. В частности, вы можете выбрать для себя такие сочетания, как бандо и атласная юбка или юбка миди. Также можно совместить с обтягивающими шортами, или с джинсовыми.

Блуза с воланами

Блуза - это всегда о нежности и легкости. Этот элемент гардероба пришел к нам еще из прошлого века. Он продолжает оставаться символом женственности и романтики. Сейчас особенно модными считаются блузы с воланами. Важно, чтобы они имели объемные рукава или наслоенный воротник. С такими блузами можно создать игривые, но в то же время элегантные образы. Сочетать массивный „верх“ лучше с более простым „низом“, в частности юбками или брюками.

Поло

Поло - это неизменная классика. Однако она выглядит более ярко, чем обычная белая футболка. Эта одежда остается актуальной уже несколько сезонов. В поло вы будете более „дорого“ выглядеть, как в повседневной жизни, так и на вечерних мероприятиях. Футболка такого типа подойдет к джинсам, а также к коротким юбкам и классическим брюкам.