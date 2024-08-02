Стилист и дизайнер Каролин Куузик отвечает: уместно ли носить майки на улице? Не „советчина“ ли это?(1)
Стилист, дизайнер, а также эксперт по моде журнала Anne & Stiil Каролин Куузик отвечает на самые животрепещущие вопросы читателей. В этой статье узнаем, как правильно носить майки.
ВОПРОС: В последнее время я все чаще вижу в магазинах, что как на женских, так и на мужских вешалках висят белые майки. Как их носить и как сделать так, чтобы от них не пахло „советчиной“?
Эве, 40
КАРОЛИН КУУЗИК: Мода всегда обращается к прошлому за вдохновением, но на этот раз нам даже не придется заглядывать в советскую эпоху. Майки „алкоголички“ были главным элементом гардероба некоторое время и в конце 1990-х годов, и именно оттуда черпают вдохновение сегодняшние модные тренды.
В 2024 году майки немного более спортивные, но их можно носить с брюками, юбками или строгими костюмами. Относитесь к майке как к обычному белому топу, с той лишь разницей, что он добавляет молодежную нотку. В мужской одежде майка приходит на помощь, когда вы хотите в свободное время носить рубашку с длинными или короткими рукавами в расстегнутом виде.