Стилист и дизайнер Каролин Куузик отвечает: уместно ли носить майки на улице? Не „советчина“ ли это?

ВОПРОС: В последнее время я все чаще вижу в магазинах, что как на женских, так и на мужских вешалках висят белые майки. Как их носить и как сделать так, чтобы от них не пахло „советчиной“?

Эве, 40

КАРОЛИН КУУЗИК: Мода всегда обращается к прошлому за вдохновением, но на этот раз нам даже не придется заглядывать в советскую эпоху. Майки „алкоголички“ были главным элементом гардероба некоторое время и в конце 1990-х годов, и именно оттуда черпают вдохновение сегодняшние модные тренды.

В 2024 году майки немного более спортивные, но их можно носить с брюками, юбками или строгими костюмами. Относитесь к майке как к обычному белому топу, с той лишь разницей, что он добавляет молодежную нотку. В мужской одежде майка приходит на помощь, когда вы хотите в свободное время носить рубашку с длинными или короткими рукавами в расстегнутом виде.