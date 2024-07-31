Стилист и дизайнер Каролин Куузик отвечает: уместно ли прийти в офис в сандалиях?

ВОПРОС: Можно ли прийти в офис летом в открытой обуви?

Пеэп, 45

КАРОЛИН КУУЗИК: В настоящее время в этой области наблюдается гендерный дисбаланс, поскольку женщинам, похоже, позволено немного больше, чем мужчинам. Если общий дресс-код в офисе формальный, то мужчин не хотят видеть в сандалиях, в то время как женщинам сходит с рук, если они приходят в скромных сандалиях. Если общий дресс-код полуофициальный, то здесь есть место для споров. Вполне можно сочетать рубашку, более скромные шорты и сандалии, а сверху накинуть пиджак.

Однако в офисе с более свободной атмосферой и стилем одежды сверкать пальцами ног никому не запрещается. Как правило, если на рабочем месте можно носить футболку или удобные шорты, то сандалии тоже допустимы. Если же эти предметы одежды никогда не встречаются в офисе, то следует выбрать другую обувь, а сандалии оставить для другого раза. И не забывайте, что сандалии и пляжные сланцы - это две совершенно разные вещи, уровень солидности которых отличается.