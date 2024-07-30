Дешево, но очень стильно: 5 вещей, которые обязательно должны у вас быть

УНИАН рассказывает, что значит выглядеть дорого и как одеваться стильно и дешево.

Как дорого выглядеть - одна хитрость

В первую очередь нужно запомнить, что необязательно покупать брендовые вещи, чтобы ваша одежда прямо говорила о том, сколько долларов она стоит. Есть одна хитрость, как выглядеть дорого и ухоженно женщине, при этом сэкономив кучу денег.

Все просто: собирайте базовый гардероб и отдавайте предпочтение цветам в стиле old money.

Брюки-палаццо

Палаццо идеально подходят под любой сезон. Летом лучше выбирать вещи из льна, так как в них вам не будет жарко. Комфорт и стиль вам обеспечены.

Майки

Базовые майки идеально сочетаются с любым стилем одежды - будь то спорт или классика. Самые стильные варианты - шелк или хлопок. Однако учитывайте, что за шелком ухаживать немного сложнее.

Рубашка

Однотонная рубашка свободного кроя обязательно должна быть в вашем гардеробе. Ее можно носить как верхнюю одежду, набросив на майку или платье, а можно носить под жакет. В целом с ней можно создать много классных образов.

Кеды

Если вы не хотите ежедневно заморачиваться над выбором обуви и думать о том, какая пара подойдет под определенный „лук“, то лучше купить одни кеды. Тогда ваша проблема будет решена.

Платье

Маленькое черное платье, как говорила Шанель, должно быть в гардеробе каждой женщины. И таки-да... Оно подойдет под любое событие и подарит вам уверенность в себе.

Как видите, выглядеть дорого и стильно можно без больших финансовых трат. Главное - уметь сочетать вещи и правильно подбирать цвета.