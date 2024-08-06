ИНТЕРВЬЮ | “Пахнет сырой картошкой или пахнет, как мой дед“. Парфюмерный лектор из Таллинна раскрывает подноготную мира ароматов

Медиа-маркетолог по профессии, Александра Иодис проводит лекции и в Таллинне, и в Варшаве на различные темы: от истории парфюмерии до разбора нот и консистенции ароматов. С марта этого года она также организовывает парфюмерный клуб Smell&talk, где для любителей парфюмерии, в зависимости от темы встречи, предоставляются на пробу ароматы, а вдобавок еще хорошая и интересная компания.