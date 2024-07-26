Мода и стиль
26.07.2024, 12:44

ФОТО | „В этом мы отправляем наших спортсменов в Париж?“ Олимпийская форма Эстонии от Реэт Аус вызвала шквал критики

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комментарии стилистов и дизайнера
Форма олимпийской сборной Эстонии на Игры в Париже
Форма олимпийской сборной Эстонии на Игры в Париже
ФОТО: Taavi Sepp | Delfi Meedia

Крайне экологичную парадную форму эстонских спортсменов для Олимпиады в Париже создала местный дизайнер Реэт Аус. Однако форма пришлась по вкусу не всем - в соцсетях на нее обрушился шквал критики.

Коллекция Team Estonia, созданная Реэт Аус специально для Олимпийских игр в Париже, основана на принципе цикличного дизайна. В коллекции представлены специально разработанные джинсовые вещи, состоящие на 100% из переработанного денима, и футболки из переработанной ткани с сертификатом Upmade.

Реэт Аус, недавно посетившая Бангладеш, чтобы понаблюдать за процессом производства одежды, рассказала во время презентации формы, что для Team Estonia был разработан совершенно новый тип джинсовой ткани.

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