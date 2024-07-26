ФОТО | От французских „стюардесс“ до монгольских орнаментов — как выглядит самая стильная олимпийская форма в Париже
Летние Олимпийские игры в 2024 году проходят в Париже в третий раз. В программе представлено 32 вида спорта, в том числе серфинг, скейтбординг и даже брейк-данс. Форму для участников соревнований шьют лучшие в своем деле: Berluti, Ralph Lauren, Peak и многие другие, пишет Marie Claire.
Мы с замиранием сердца ждем Летние Олимпийские игры в Париже. Особый интерес к ним подогрело шоу Vogue World, которое прошло в столице Франции и показало всему миру — мода и спорт всегда были и будут тесно связаны. Издание перед грандиозным показом выпустило ряд роликов с Джиджи Хадид, Карой Делевинь и другими супермоделями, которые сами не представляют жизнь без спорта и точно будут сидеть у экранов телевизоров, наблюдая за Играми.
Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже — столица третий раз примет у себя не только спортсменов, но и всех гостей, что будут за них болеть. Акцентируют в этом сезоне внимание на равноправии: так, лозунгом Летних игр стала фраза „Игры, открытые для всех“ — в них примут участие равное количество мужчин и женщин. К слову, на эмблеме изображен не только олимпийский огонь, но и губы символа Франции — Марианны. Она олицетворяет собой не только равенство и свободу, но и первых женщин, что приняли участие в Летних Олимпийских играх в Париже в 1900 году.
Пристальное внимание главного модного журнала в мире — Vogue — обещает нам не только волнительные Игры, но и безупречный стиль. Многие страны уже представили форму спортсменов, которая появится на церемониях открытия и закрытия. Кто покорил нас и зрителей — рассказываем дальше.
Самые стильные и яркие примеры формы Олимпиады-2024 в Париже
Франция
Начнем рассказ мы с принимающей стороны, которая, разумеется, забрала себе лучшее — модный Дом Berluti. Дизайнеры представили брючный костюм и кроссовки для мужчин, а также брючный костюм или комплект с юбкой и лоферами — для женщин. Также наряды спортсменов будут украшены платками и шарфами с рисунком, как на лацканах жакетов. Забавно, что некоторые сравнивают форму сборной с униформой стюардов и стюардесс.
США
Модный Дом Ralph Lauren стал официальным дизайнером США на Олимпийских играх еще в 2008 году, представляя спортсменам с того времени одну из самых стильных форм в истории. На этот раз команда бренда подготовила два разных костюма — для открытия и закрытия. 26 июля мы увидим представителей страны в темно-синих блейзерах и джинсах, а 11 августа они предстанут перед зрителями в белоснежных костюмах из денима.
Канада
Бренд Lululemon второй раз создает форму для канадских олимпийцев и паралимпийцев, однако для Летних игр — впервые. Марка спортивной одежды разрабатывала костюмы для участников этого сезона, стараясь максимально отразить цветовую палитру Канады и потребности каждого из представителей страны. В коллекцию вошли светлые и темные костюмы, футболки, шорты, кепки, панами, носки и кроссовки.
Великобритания
Для Англии форму шил британский модный Дом Ben Sherman. Изначально он специализировался на рубашках — именно в его коллекции появились изделия с пуговицами на воротнике и петелькой на спине. Уже три года дизайнеры представляют местную сборную и отражают в одежде для олимпийцев главные символы наций: розы — знак Англии, чертополох — Шотландии, трилистник — Северной Ирландии, а нарцисс — Уэльса.
Чехия
Чехия над летним сезоном Олимпиады работала вместе с брендом Alpine Pro, который не просто создает спортивную одежду, а отражает в нем главное — национальность. Основным и самым ярким предметом в коллекции стал бело-синий плащ, узор которого напоминает разводы акварели. Форма сама по себе получилась универсальной: она подходит и женщинам, и мужчинам.
Монголия
Самой красивой признана форма Монголии, созданная локальным брендом Michel&Amazonka. Костюмы отражают культурный код страны и главные символы, вышитые золотом: солнце, луну и Гоа-Марал, что считается прародительницей монголов. Не обошли дизайнеры стороной и знаки Олимпиады: факел, а также эмблему Летних игр в Париже.
Южная Корея
Поскольку каждая страна выбирает для создания формы локальных дизайнеров, Южная Корея выбрала своего игрока на фэшн-рынке — Musinsa Standart. Команда представила брючный голубой костюм, белую футболку, головные уборы и обувь. Но подписчики бренда негодуют — уж слишком простая одежда получилась, хотя у марки был шанс прославиться на весь мир.
Австралия
Австралийский бренд Sportscraft — бренд со столетней историей, который основал в 1914 году иммигрант с русскими корнями Вольф Бордас. В ценностях компании — стильная повседневная одежда, которую мы с вами видим и на олимпийцах. Команда подготовила для спортсменов однобортные и двубортные пиджаки, шорты, юбки и футболки, что будут отлично смотреться на женщинах и мужчинах в любом весе.