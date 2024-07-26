ФОТО | От французских „стюардесс“ до монгольских орнаментов — как выглядит самая стильная олимпийская форма в Париже

Мы с замиранием сердца ждем Летние Олимпийские игры в Париже. Особый интерес к ним подогрело шоу Vogue World, которое прошло в столице Франции и показало всему миру — мода и спорт всегда были и будут тесно связаны. Издание перед грандиозным показом выпустило ряд роликов с Джиджи Хадид, Карой Делевинь и другими супермоделями, которые сами не представляют жизнь без спорта и точно будут сидеть у экранов телевизоров, наблюдая за Играми.

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года в Париже — столица третий раз примет у себя не только спортсменов, но и всех гостей, что будут за них болеть. Акцентируют в этом сезоне внимание на равноправии: так, лозунгом Летних игр стала фраза „Игры, открытые для всех“ — в них примут участие равное количество мужчин и женщин. К слову, на эмблеме изображен не только олимпийский огонь, но и губы символа Франции — Марианны. Она олицетворяет собой не только равенство и свободу, но и первых женщин, что приняли участие в Летних Олимпийских играх в Париже в 1900 году.

Пристальное внимание главного модного журнала в мире — Vogue — обещает нам не только волнительные Игры, но и безупречный стиль. Многие страны уже представили форму спортсменов, которая появится на церемониях открытия и закрытия. Кто покорил нас и зрителей — рассказываем дальше.

Самые стильные и яркие примеры формы Олимпиады-2024 в Париже

Франция

Начнем рассказ мы с принимающей стороны, которая, разумеется, забрала себе лучшее — модный Дом Berluti. Дизайнеры представили брючный костюм и кроссовки для мужчин, а также брючный костюм или комплект с юбкой и лоферами — для женщин. Также наряды спортсменов будут украшены платками и шарфами с рисунком, как на лацканах жакетов. Забавно, что некоторые сравнивают форму сборной с униформой стюардов и стюардесс.

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