24.07.2024, 11:40
ФОТО | Мечтаете сменить прическу? Вот какая сейчас самая модная (и удобная) длина волос
ФОТО: | Getty Images via AFP
Наверное, каждая женщина пару раз в год сталкивается с дилеммой - отрезать волосы еще короче, или отрастить их еще длиннее?
Теперь вам не придется выбирать, ведь в тренде волосы длиной ровно до плеч, сообщает журнал Vogue. Это очень удобная длина: ее можно удобно заколоть на затылке, завить или элегантно уложить а пучок.
Актриса Эмма Стоун - одна из тех, кто остается верен такой длине волос уже много лет.
Кроме того, стрижка длиной до плеч - это идеальное решение для тех, у кого тонкие волосы, ведь с ней они выглядят более густыми и здоровыми. На фото - модель и стилист Оливия Палермо.