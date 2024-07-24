Мода и стиль
24.07.2024, 11:40

ФОТО | Мечтаете сменить прическу? Вот какая сейчас самая модная (и удобная) длина волос

 
ФОТО: JAMIE MCCARTHY | Getty Images via AFP

Наверное, каждая женщина пару раз в год сталкивается с дилеммой - отрезать волосы еще короче, или отрастить их еще длиннее?

Теперь вам не придется выбирать, ведь в тренде волосы длиной ровно до плеч, сообщает журнал Vogue. Это очень удобная длина: ее можно удобно заколоть на затылке, завить или элегантно уложить а пучок.

Актриса Эмма Стоун - одна из тех, кто остается верен такой длине волос уже много лет.

SAG-AFTRA Foundation Conversations "Kinds Of Kindness"

Кроме того, стрижка длиной до плеч - это идеальное решение для тех, у кого тонкие волосы, ведь с ней они выглядят более густыми и здоровыми. На фото - модель и стилист Оливия Палермо.

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