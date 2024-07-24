ФОТО | Мечтаете сменить прическу? Вот какая сейчас самая модная (и удобная) длина волос

Теперь вам не придется выбирать, ведь в тренде волосы длиной ровно до плеч, сообщает журнал Vogue. Это очень удобная длина: ее можно удобно заколоть на затылке, завить или элегантно уложить а пучок.

Актриса Эмма Стоун - одна из тех, кто остается верен такой длине волос уже много лет.

Кроме того, стрижка длиной до плеч - это идеальное решение для тех, у кого тонкие волосы, ведь с ней они выглядят более густыми и здоровыми. На фото - модель и стилист Оливия Палермо.