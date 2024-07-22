Стилист и дизайнер Каролин Куузик подсказывает: какое трико выбрать, если у вас нет идеальной талии?
Стилист, дизайнер, а также эксперт по моде журнала Anne & Stiil Каролин Куузик отвечает на самые животрепещущие вопросы читателей. В этой статье узнаем о крое трико.
ВОПРОС: У меня далеко не модельная талия, и я знаю, что ни один наряд не сделает мою талию идеальной. Какое трико мне лучше выбрать, чтобы немного уменьшить проблему?
Юлле, 48
КАРОЛИН КУУЗИК: В этом случае стоит учесть несколько простых советов. Когда речь идет о фактическом размере талии, то крупные геометрические узоры, проходящие через область талии, могут помочь отвлечь внимание. Вертикальные полоски, которые как бы урезают талию с обеих сторон, визуально уменьшают ее. Еще один прием - привлечь внимание либо к бедрам, либо к верхней части, например, с помощью оборок. А лучший выбор - трико с дополнительной поддержкой и двойным материалом на талии.