Стилист и дизайнер Каролин Куузик подсказывает: какое трико выбрать, если у вас нет идеальной талии?

ВОПРОС: У меня далеко не модельная талия, и я знаю, что ни один наряд не сделает мою талию идеальной. Какое трико мне лучше выбрать, чтобы немного уменьшить проблему?

КАРОЛИН КУУЗИК: В этом случае стоит учесть несколько простых советов. Когда речь идет о фактическом размере талии, то крупные геометрические узоры, проходящие через область талии, могут помочь отвлечь внимание. Вертикальные полоски, которые как бы урезают талию с обеих сторон, визуально уменьшают ее. Еще один прием - привлечь внимание либо к бедрам, либо к верхней части, например, с помощью оборок. А лучший выбор - трико с дополнительной поддержкой и двойным материалом на талии.