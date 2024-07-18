Стилист и дизайнер Каролин Куузик дает совет: какая шляпа лучше всего защищает летом от солнца?
Стилист, дизайнер, а также эксперт по моде журнала Anne & Stiil Каролин Куузик отвечает на самые животрепещущие вопросы читателей. В этой статье узнаем, какую шляпу стоит выбрать на лето.
ВОПРОС: Летом хочется время от времени надеть шляпу с платьем или костюмом, особенно когда температура воздуха выше 25 градусов. Какой материал наиболее прочный и лучше всего защищает от жары?
Хелен (17)
КАРОЛИН КУУЗИК: К сожалению, прочность и комфорт не всегда идут рука об руку. Полиэстер - один из самых прочных материалов, но он удерживает тепло тела и плохо пропускает воздух, что может стать проблемой в жаркую погоду. По этой причине полиэстер часто смешивают с натуральными материалами.
Соломенная шляпка - классика для солнечной погоды, к тому же в ней есть крошечные отверстия, которые позволяют коже головы дышать. Эффективность защиты шляпы от солнца зависит от размера этих отверстий: чем плотнее плетение, тем лучше защита. Прочность соломенной шляпы определяется происхождением ее материала. Как правило, наиболее выигрышными качественными шляпы, изготовленные из листьев пальмы рафия с острова Мадагаскар. Наименее прочными являются шляпы, изготовленные из древесных волокон.
Для изготовления головных уборов также используются лен и хлопок - оба материала удобны и воздухопроницаемы. Лен более прочный, чем хлопок.