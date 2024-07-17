Скидки, скидки и еще раз скидки! Как не разориться и сохранить рассудок во время сезонных распродаж

Какой бы большой ни была экономия во время скидок, в ней нет смысла, если вещь остается лежать в глубинах вашего гардероба. Нет, потратив больше, вы больше не сэкономите. Вот стратегии, которые помогут вам не поддаться безумию распродаж, уберечь кошелек и не захламить гардероб, пишет Delfi Life.