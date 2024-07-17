17.07.2024, 15:15
Скидки, скидки и еще раз скидки! Как не разориться и сохранить рассудок во время сезонных распродаж
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Какой бы большой ни была экономия во время скидок, в ней нет смысла, если вещь остается лежать в глубинах вашего гардероба. Нет, потратив больше, вы больше не сэкономите. Вот стратегии, которые помогут вам не поддаться безумию распродаж, уберечь кошелек и не захламить гардероб, пишет Delfi Life.
Наступило время скидок: бренды и магазины соревнуются друг с другом, предлагая покупателям лучшие цены. Только это уже может свести с ума. Если на посещение физических магазинов придется потратить много времени, то в цифровом мире торговли все иначе — товары доступны в любое время.
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