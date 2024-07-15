Стилист и дизайнер Каролин Куузик советует: как носить платье с открытой спиной, чтобы не было видно бюстгальтер?(1)
Стилист, дизайнер, а также эксперт по моде журнала Anne & Stiil Каролин Куузик отвечает на самые животрепещущие вопросы читателей. В этой статье узнаем, как правильно носить платья с открытой спиной.
ВОПОС: У меня в шкафу есть очень стильное платье с открытой спиной. Но я не могу носить его без бюстгальтера, поэтому оно висит в моем шкафу в ожидании чуда. Что надеть под откровенное платье, если отказываться от бюстгальтера не хочется?
Лийс, 36
КАРОЛИН КУУЗИК: Действительно, не стоит надевать обычный бюстгальтер под платье, открывающее спину, лучше уж тогда выбрать платье с закрытой спиной. Также понимаю, что не всегда можно отказаться без бюстгальтера по разным причинам. К счастью, существуют различные вспомогательные приспособления, которые помогут вам в этой ситуации.
Если грудь нуждается в том, чтобы ее приподнять, существуют подушечки, которые приклеиваются к груди. В их верхней части находится липкая лента, с помощью которой можно приподнять грудь. Если вам нужно не приподнимать грудь, а немного придержать ее вместе или скрыть соски, то на помощь придут клейкие подушечки в форме бюстгальтера, которые скрепляются посередине. Эти товары стоят недешево, но, к счастью, они многоразовые.