Слишком хорошо, чтобы быть правдой: чем опасны интернет-магазины с товарами известных брендов по смешным ценами?(1)
В период отпусков, когда многие из нас пребывают в расслабленном настроении, кибермошенники продолжают упорно „трудиться“, постоянно придумывая новые способы выманить у пользователей интернета их банковские данные и деньги. Поскольку летом проходит множество крупных распродаж, важно сохранять бдительность, чтобы не попасть в ловушку мошенников.
Одним из всё более распространяющихся способов получения конфиденциальных персональных данных является создание поддельных фирменных магазинов, завлекающих людей „супервыгодными“ предложениями с помощью активной рекламы в социальных сетях.
По словам специалиста банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийка, во всем мире, в том числе и в Эстонии, участились случаи, когда люди видят в Facebook, TikTok или других социальных сетях объявления о „скидках“ или „складских распродажах“ товаров известных брендов по весьма привлекательным ценам, причём эти объявления могут быть весьма умело нацелены на увлечения и интересы интернет-пользователя.
„Чаще всего эти „магазины“ пытаются „продать“ изделия всемирно известных брендов, начиная от спортивных товаров, таких как Nike и Adidas, модных и роскошных товаров, таких как Louis Vuitton, и заканчивая электроникой и товарами для дома“, – говорит Кийк. „Реклама в социальных сетях часто предлагает скидки до 90%, и если Вы нажмёте на ссылку интернет-магазина, то окажетесь на сайте, очень похожем на настоящий фирменный магазин, с большим выбором и удивительно низкими ценами“.
По словам Вейко Кийка, мошенники всё более профессионально подходят к созданию таких фальшивых магазинов. Несколько лет назад ещё нередко можно было видеть сайты с ужасным английским, а теперь сайты могут быть вполне грамотными, с высококачественными изображениями товаров и таблицами размеров для облегчения выбора.
„Тот факт, что когда Вы начинаете выбирать адрес доставки, система предлагает совершенно правильный местный адрес с почтовым индексом, даже при доставке в Эстонию, также может повысить доверие покупателя“, – говорит Вейко Кийк, описывая тщательную работу мошенников.
Специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством отметил в качестве главного тревожного звонка тот факт, что если в подлинных интернет-магазинах скидки в 10-15% обычно предлагаются на все товары, а скидки в 50% и более – только на отдельные товары или размеры, то в поддельных магазинах все размеры, модели и цвета предлагаются со скидками до 90%.
„Используя здравый смысл, каждый должен спросить себя, насколько вероятно, что вам предложат особую модель кроссовок Nike Air Jordan, которые стоят 400-500 евро, менее чем за 100 евро или сумку Luis Vuitton стоимостью 1200 евро за 195 евро“, – сказал Кийк.
Следует внимательно прочитать наименование интернет-магазина
Чтобы ввести покупателей в заблуждение, названия поддельных интернет-магазинов часто включают точное название бренда, которое однако дополнено расширением, указывающим на низкие цены.
„Все больше и больше людей становятся жертвами мошенников, разрабатывающих веб-сайты, чрезвычайно похожие на оригинал. Недавний анализ, проведённый организацией Security Research (SR) Labs, показал, что с 2021 года жертвами таких мошенников в Западной Европе и США стали более 850 000 человек, а общая сумма „подаренных“ мошенникам денег оценивается в 50 миллионов долларов“, – отмечает Кийк.
Второй и, возможно, более серьёзный риск состоит в том, что мошенники завладеют данными Вашей карты, поскольку совершая покупку Вы обычно вводите данные своей кредитной карты и домашний адрес, подтверждая заказ, а значит, есть реальный риск потерять значительно больше, чем 100 евро, за которые Вы надеялись получить, скажем, кроссовки Air Jordan.
По словам Вейко Кийка, важно также отметить, что хотя эти „супермагазины“ работают круглогодично, они активизируются лишь периодически – например, во время распродаж в конце сезона, в начале сезона и во время так называемых праздников шопинга. „Многие поставщики действительно проводят большие летние и складские распродажи. Но, к сожалению, наряду с честными торговцами активизируются и мошенники“, – добавил Кийк.
В общей сложности, по оценкам SR Labs, существует около 22 500 таких активных доменов поддельных магазинов, и даже если некоторые из них удастся прикрыть, слегка изменённый „магазин“ с идентичным веб-адресом тут же появится в другом месте.
„В общем, здесь, как и в случае с другими киберугрозами – например, инвестиционными аферами, – действует старая мудрость: если что-то выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, то это и есть обман“, – сказал специалист банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийк.