Слишком хорошо, чтобы быть правдой: чем опасны интернет-магазины с товарами известных брендов по смешным ценами?

Одним из всё более распространяющихся способов получения конфиденциальных персональных данных является создание поддельных фирменных магазинов, завлекающих людей „супервыгодными“ предложениями с помощью активной рекламы в социальных сетях.

По словам специалиста банка Luminor по борьбе с мошенничеством Вейко Кийка, во всем мире, в том числе и в Эстонии, участились случаи, когда люди видят в Facebook, TikTok или других социальных сетях объявления о „скидках“ или „складских распродажах“ товаров известных брендов по весьма привлекательным ценам, причём эти объявления могут быть весьма умело нацелены на увлечения и интересы интернет-пользователя.

„Чаще всего эти „магазины“ пытаются „продать“ изделия всемирно известных брендов, начиная от спортивных товаров, таких как Nike и Adidas, модных и роскошных товаров, таких как Louis Vuitton, и заканчивая электроникой и товарами для дома“, – говорит Кийк. „Реклама в социальных сетях часто предлагает скидки до 90%, и если Вы нажмёте на ссылку интернет-магазина, то окажетесь на сайте, очень похожем на настоящий фирменный магазин, с большим выбором и удивительно низкими ценами“.

По словам Вейко Кийка, мошенники всё более профессионально подходят к созданию таких фальшивых магазинов. Несколько лет назад ещё нередко можно было видеть сайты с ужасным английским, а теперь сайты могут быть вполне грамотными, с высококачественными изображениями товаров и таблицами размеров для облегчения выбора.

„Тот факт, что когда Вы начинаете выбирать адрес доставки, система предлагает совершенно правильный местный адрес с почтовым индексом, даже при доставке в Эстонию, также может повысить доверие покупателя“, – говорит Вейко Кийк, описывая тщательную работу мошенников.