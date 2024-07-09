9 модных ошибок, которых стоит избегать летом женщинам возраста 45+

Все дело в том, что застревание в модной временной деформации может привести не только к преждевременному старению. Мы можем показаться не соответствующими времени — скорее пережитком прошлого, чем актуальным участником настоящего. А это не тот ярлык, с которым многие из нас готовы смириться, а тем более принять его, пишет Womanhit.

„Даже не имея большого бюджета можно добавить себе современности и даже мейнстримности без ущерба для личного стиля. Возможно, придется „убавить громкость“ некоторых любимых трендов, но вы все равно сможете выразить свои индивидуальные модные истины“, — уверяет стилист Маша Ведерникова. Какие основные ошибки характерны для зрелых дам?

Переборщили с побрякушками

Если ваш любимый способ одеваться — это надеть на себя разом все, что украшено ослепительными пайетками и бусинами, пожалуйста, внимательно посмотрите на себя в зеркало. Не то чтобы в блестках было что-то такое уж плохое — просто избегайте перебора.

„Выбирайте всего один сверкающий предмет. Например, эспадрильи со стразами по всей поверхности. Они заставят вас улыбаться, когда ловят свет при ходьбе. Но когда вы их надеваете, намеренно избегайте всего другого, что содержит хотя бы малейший намек на блеск. Ни крупных ожерелий, ни сережек-люстр, ни сверкающих шпилек, ни заклепок, ни металлической строчки на джинсах или футболке. Этих двух туфель вполне достаточно для одного наряда. По такому же принципу выбираем любой другой предмет в стразах — это может быть брошка, ободок, ремешок часов, дизайнерское кольцо. И больше ничего“, — подчеркивает Маша.

Нет дырам на джинсах