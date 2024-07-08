Почему солнцезащитные очки никогда нельзя носить на голове: 4 причины, о которых вы не задумывались

Лето в разгаре — самое время подбирать соответствующие аксессуары! Первым делом это, конечно же, очки. Защищая от лучей солнца, они несут огромную пользу, а еще являются незаменимым дополнением в образе для жаркого сезона.

Однако не все знают, как корректно носить столь популярный аксессуар: ради удобства многие надевают очки на голову, что не является правильным сразу по нескольким причинам. Давайте разбираться!

Моветон

Начнем с того, что ношение очков на голове — это дурной тон. Некоторые надевают очки так для того, чтобы закрепить волосы, но большинство людей действительно считают это некрасивым и рекомендуют использовать резинку или заколку. Так все аксессуары будут точно использованы по назначению, и вы избежите косых взглядов со стороны тех, кто все же придерживается правил этикета.

Возможность поломки аксессуара

Да, даже самые качественные и дорогие очки со временем могут изнашиваться, а точнее — портиться могут дужки. При такой носке они расширяются, расшатываются, а значит, вероятность, что они могут просто слететь с головы, очень велика. Будьте осторожны, ведь вы рискуете больше никогда не надеть любимый аксессуар.

Прическа

Представьте: вы сделали красивую укладку или модный сейчас зализанный хвост, а потом решили надеть очки на голову. И вот ваш образ теряет первоначальный вид, выглядит неопрятно, взъерошено, а хуже того — появляются так называемые „петухи“, проще говоря, торчащие волосы. Чтобы избежать этого, старайтесь не носить очки на голове и надевать аксессуар по назначению.

Линзы

Да, портится не только оправа или дужки, но и линзы. Их частое загрязнение просто неизбежно при носке очков на голове. Те же средства для укладки волос при попадании на линзы портят не только аксессуар, но и мешают качественному видению внешнего мира, что доставляет только дискомфорт.

Мы предпочитаем снимать очки в помещении, а после класть их в футляр, так как это максимально удобно, сохранит прежний внешний вид аксессуара и не будет выглядеть неэтично. В иных случаях, если все-таки хочется оставить солнцезащитные очки на виду, стоит приобрести специальную цепь, которая крепится к дужкам. Их сейчас бесчисленное множество — на разный вкус и цвет. Вы точно найдете свою!