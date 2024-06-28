ВИДЕО | Великий дизайнер! Новый сериал покажет восхождение скандального Карла Лагерфельда на модный Олимп

Мини-сериал перенесет зрителя в мир моды 70-х, где Карл Лагерфельд был лишь очередным никому неизвестным именем в череде амбициозных молодых модельеров. Все меняется, когда на его пути встречается обаятельный, но своенравный юный денди Жак де Башер. Пытаясь завоевать сердце Жака, Лагерфельд одновременно вынужден противостоять своему другу – и сопернику – Иву Сен-Лорану, который благодаря дизайнерскому гению уже зарекомендовал себя в мире высокой моды.

На протяжении шести 45-минутных эпизодов молодые модельеры соревнуются за одобрение друг друга, но вечный двигатель всегда один – неутолимая амбициозность и желание вписать свое имя в историю мира моды.

Главную роль в мини-сериале, премьерный показ которого состоялся на фестивале сериалов в Каннах, сыграл Даниэль Брюль, почитателям немецкого кино знакомый по картинам „На Западном фронте без перемен“ Бергера и „Гуд бай, Ленин!“ Беккера. Менее же знакомый с немецким кинематографом зритель может узнать его по участию в легендарном фильме Тарантино „Бесславные ублюдки“ и франшизе „Капитана Америки“ вселенной Marvel.

Роль мажора Жака де Башера в сериале исполнил Теодор Пеллерен, восходящая звезда, который эстонскому зрителю может быть знаком по обладателю „Серебряного медведя“ Берлинского международного кинофестиваля „Никогда, редко, иногда, всегда“ или фильму многосторонне одаренного квебекца Ксавье Долана „Это всего лишь конец света“. Молодого Ива Сен-Лорана сыграл Арно Валуа, исполнивший главную роль в триумфаторе Каннского кинофестиваля 2017 года – фильме „120 ударов в минуту“.