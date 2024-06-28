ФОТО | От премьер-министра до главы внешней политики Евросоюза: как Кая Каллас менялась сквозь года

26 января 2021 года председатель Партии реформ Кая Каллас заняла пост премьер-министра Эстонии, а 26 июня 2024 года стало известно, что кандидатура Каллас выдвинута на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, поэтому она покидает пост премьер-министра. Давайте посмотрим, как политик изменилась за эти четыре с половиной года.