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28.06.2024, 16:14

ФОТО | От премьер-министра до главы внешней политики Евросоюза: как Кая Каллас менялась сквозь года

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2021 год VS 2024 год
2021 год VS 2024 год
ФОТО: Õhtuleht/Delfi

26 января 2021 года председатель Партии реформ Кая Каллас заняла пост премьер-министра Эстонии, а 26 июня 2024 года стало известно, что кандидатура Каллас выдвинута на пост верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, поэтому она покидает пост премьер-министра. Давайте посмотрим, как политик изменилась за эти четыре с половиной года.

2021

2022

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