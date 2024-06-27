Выставка эстонских ювелиров в Португалии, курируемая Танелем Веэнре, бросает вызов культурным стереотипам

Ювелирный художник думает руками. Контакт с материалом, его обработка и прикосновение художника становятся связанными с окружающим, с материальностью самой жизни. Таким образом, творчество противостоит человеческому разобщению, подчеркивая факт, что культура и личностные качества взаимно влияют друг на друга и ни одно из них не существует в изоляции. Взаимное влияние культуры и личности помогает понять, как формируются наши представления о доминировании, власти и личной идентичности:

„Эстонское ювелирное искусство стало знаком качества в мире украшений, значимым и чутким ответом на поверхностные идеи. „Радикальная мягкость“ объединяет художников, обладающих стойкостью и убедительностью, чтобы говорить на темы, касающиеся основных принципов бытия. В эпоху культурных и идентичностных войн осмысленные паузы приобретают все большее значение. 15 ювелиров делают экзистенциальное заявление в материале, побуждая остановиться и искать ответы — а также стойкость в самобытности — скорее внутри, чем снаружи“, — отмечает куратор Танель Веэнре.

На выставке „Радикальная мягкость“, которая будет представлена в церкви Igreja da Madalena, участвуют: Дарья Пополитова, Эрле Немвалтс, Эве Маргус, Кетли Тийтсар, Кристи Паап, Кристийна Лауритс, Маарья Нийнемяги, Мария Вальдма Хярм, Нилс Хинт, Пирет Хирв, Таави Теэвет, Танель Веэнре, Хансел Тай, Юлия Мария Кюннап, Виллу Плинк.

В 2024 году Лиссабонская биеннале ювелирного искусства сосредоточена на темах политики и власти. Таким образом, мероприятие становится платформой для дискуссий и толкований, предоставляя посетителям уникальную возможность увидеть, как эти темы можно осмыслить через ювелирное искусство.