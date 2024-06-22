Эти джинсы уже назвали главным мастхэвом лета

Возможно, многие из вас слышали или даже успели заметить, что летом 2024 года в моду вернулся стиль бохо. Он полюбился многим девушкам благодаря уникальной способности сочетать в себе элементы непринужденной романтики, близости к природе и свободы самовыражения. Эта эстетика позволяет каждой подчеркнуть свою индивидуальность через одежду, создавая образы, которые отражают неповторимый шарм и непринужденный шик.

Несмотря на то что в нем сочетаются элементы различных культур и эпох, его смело можно назвать универсальным. И хотя порой кажется, что такие вещи с акцентами на ручной работе, вышивке, текстильных узорах и натуральных тканях сложно сочетать с базовым гардеробом, дизайнеры убеждают нас в обратном. Время от времени они возвращаются к этому стилю, интерпретируя его в новом ключе и предлагая свежие вариации и стилизации.

Сегодня, как и раньше, бохо ассоциируется с отдыхом, путешествиями и свободой, поэтому в коллекциях многих брендов присутствуют летящие полупрозрачные платья, воздушные блузы с ажурными воротниками, широкие пояса с бахромой, замшевые шляпы и казаки, топы и юбки со свисающими рюшами и сандалии с кожаными переплетениями. Но об одной неотъемлемой части образа в стиле бохо многие почему-то забывают. Мы говорим о джинсах.

Ведущие fashion-издания уверяют: в этом сезоне как никогда в тренде джинсы в стиле бохо, у которых будто бы рваные снизу штанины. Эта модель многим хорошо знакома. Поэтому если в последнее время все старались покупать варианты с обработанным краем, то теперь время вернуться к более расслабленным. Однако сочетать такие джинсы эксперты советуют по-новому.

Чтобы образ получился максимально стильным, женственным и при этом подходил для любого повода, обувь и одежда должны быть элегантными. Например:

светлые и узкие джинсы + льняной приталенный жакет + белый топ + бархатные лодочки;

прямые и укороченные брюки + облегающий топ + мюли на шпильке + акцентная большая сумка;

белая и укороченная пара + оверсайз жакет с ремнем + вместительная сумка + кожаные туфли;

вновь прямая и укороченная пара + базовая футболка + золотое легкое пальто + сияющие аксессуары и обувь;

total-black с сексуальным топом-бюстье и металлизированой обувью и сумкой. Это самые беспроигрышные образы, в которых вы всегда будете выглядеть роскошно.