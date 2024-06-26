Неон, загар и влажная кожа: свежие тренды для красивого летнего макияжа
Журналисты британского издания The Independent собрали пять лучших мейкап-трендов наступающего лета: от ярких неоновых подводок до эффекта загорелой кожи.
Календарное лето уже наступило, а это значит — самое время освежить свою бьюти-рутину чем-то по-настоящему новым и запоминающимся. Знаменитости, как главные вестники моды, уже начали выходить на красные ковровые дорожки с розовыми „кукольными“ румянами и яркой неоновой подводкой для глаз. Британские эксперты по красоте объясняют, как создать аналогичные образы у себя дома, пишет Delfi Life.
Неоновая подводка и тени для век
Главный тренд этого лета — неон. С помощью яркой подводки и теней для век можно создать самый привлекательный образ сезона. Главное — не бояться и включать фантазию.
По словам Рэйчел Дайверс, постоянного визажиста Face The Future, неоновой подводкой лучше всего делать стрелки, а вот тени для глаз должны быть максимально невообразимого оттенка.
Мокрая кожа
Этим летом любители естественного вида выбирают свежую, влажную эстетику и, конечно, „стеклянную“ или „влажную“ кожу. По словам эксперта по красоте Хейли Уокер, визажиста Justmylook, этот тренд станет настоящим открытием 2024 года.
„Такого образа можно добиться, используя кремовые, жидкие и глянцевые формулы, которые создают эффект влажного сияния. Перед нанесением макияжа кожу лучше отдельно увлажнить, так вы сможете добиться ощущения гладкости“, — рассказала она.
„Для предварительного ухода отлично подойдут увлажняющая маска или кремы с гиалуроновой кислотой. Чтобы добиться вида „стеклянной“ кожи, перед нанесением основы выберите сыворотку, сама основа должна быть легкой, она придаст вам более естественный вид. Здесь также пригодится жидкий хайлайтер“.
Эффект загара
Этим летом также обязательно стоит попробовать макияж с эффектом загара, например, с естественным бронзовым оттенком.
Увлажняющий крем и SPF придадут вашему лицу свежий цвет. Уокер также советует выбирать легкую сыворотку и старательно избегать матовых продуктов с полным покрытием.
„Тональные увлажняющие кремы хорошо подходят для такого образа, они смогут создать минимальный бронзовый оттенок. Дополнительно вы также можете нанести кремовые румяна, они имитируют загар на щеках. Вместо губной помады выберите блеск или бальзам для губ, закрепите свой образ увлажняющим спреем для макияжа“.
Смоки айс в стиле гранж
Летом возвращается тренд на гранж, а это значит — пора вытаскивать из закромов темные тени и карандаши. Особую популярность сейчас набирают расплывчатые и дымчатые стрелки на глазах, они добавят ощущения легкости любому стилю макияжа. Уокер также советует тщательно растушевать темные тени от внешнего уголка глаз до складки — таким образом вы сможете добиться максимальной гранж-эстетики.
„В этом образе вам необходимо быть смелой. Подводка для глаз — жидкая или в форме карандаша — углубит дымчатый эффект. Завершите макияж тушью“.
Кукольный румянец
Последним „писком“ лета также станут кукольно-розовые щеки. „Вы можете создать этот образ, используя кремовые или матовые румяна. Я рекомендую все-таки использовать первые, поскольку именно они сделают ваше лицо более гладким, — рассказывает Уокер о том, как добиться такого эффекта на собственном лице. - Нанесите легкий слой розовых румян на скулы, придайте им нужный оттенок. Завершите макияж с помощью хайлайтера, он подарит вашему лицу легкий эффект сияния“.