Неон, загар и влажная кожа: свежие тренды для красивого летнего макияжа

Календарное лето уже наступило, а это значит — самое время освежить свою бьюти-рутину чем-то по-настоящему новым и запоминающимся. Знаменитости, как главные вестники моды, уже начали выходить на красные ковровые дорожки с розовыми „кукольными“ румянами и яркой неоновой подводкой для глаз. Британские эксперты по красоте объясняют, как создать аналогичные образы у себя дома, пишет Delfi Life.

Неоновая подводка и тени для век

Главный тренд этого лета — неон. С помощью яркой подводки и теней для век можно создать самый привлекательный образ сезона. Главное — не бояться и включать фантазию.

По словам Рэйчел Дайверс, постоянного визажиста Face The Future, неоновой подводкой лучше всего делать стрелки, а вот тени для глаз должны быть максимально невообразимого оттенка.

Мокрая кожа

Этим летом любители естественного вида выбирают свежую, влажную эстетику и, конечно, „стеклянную“ или „влажную“ кожу. По словам эксперта по красоте Хейли Уокер, визажиста Justmylook, этот тренд станет настоящим открытием 2024 года.

„Такого образа можно добиться, используя кремовые, жидкие и глянцевые формулы, которые создают эффект влажного сияния. Перед нанесением макияжа кожу лучше отдельно увлажнить, так вы сможете добиться ощущения гладкости“, — рассказала она.

„Для предварительного ухода отлично подойдут увлажняющая маска или кремы с гиалуроновой кислотой. Чтобы добиться вида „стеклянной“ кожи, перед нанесением основы выберите сыворотку, сама основа должна быть легкой, она придаст вам более естественный вид. Здесь также пригодится жидкий хайлайтер“.

Эффект загара

Этим летом также обязательно стоит попробовать макияж с эффектом загара, например, с естественным бронзовым оттенком.

Увлажняющий крем и SPF придадут вашему лицу свежий цвет. Уокер также советует выбирать легкую сыворотку и старательно избегать матовых продуктов с полным покрытием.