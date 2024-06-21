Работа на лето для подростка: зачем это нужно и что следует учитывать(3)
Лето для молодого человека – это не только возможность проводить время с друзьями и родными, ходить на пляж и наслаждаться погодой, но и прекрасный шанс научиться управлять финансами и обзавестись привычкой к накоплению. В чем, кроме денег, плюсы летней работы для детей, рассказала руководитель направления повседневного банкинга частных клиентов Coop Pank Мооника Мааринг.
Чем раньше человек сталкивается с основами зарабатывания денег и рационального обращения с ними, тем лучше. Это позволяет сформировать понимание о ценности денег, постановке целей, составлении бюджета и накопления.
Опыт работы помогает молодому человеку не просто заработать денег, но и развить нужные для жизни навыки, такие как планирование времени, общение, решение проблем и умение работы в команде. Пригодятся они не только в будущей карьере, но и в повседневной жизни. Учит работа также ответственности и дисциплине. Кроме того, профессиональный опыт оценят будущие работодатели, в глазах которых ценность молодого работника заметно растет, если в его резюме значится опыт работы. Это выгодно отличает молодого человека от сверстников и дает ему конкурентное преимущество, демонстрируя, что он умеет проявить инициативу, готов работать и обладает навыками, необходимыми для выполнения рабочих задач.
Важен и социальный аспект, сопутствующий общению в рабочем коллективе. Получая опыт работы, молодой человек приобретает навыки общения и заводит новые знакомства, которые в будущем могут оказаться полезны либо перерасти в дружбу. Широкий кругозор и сеть общения в дальнейшем будут помогать находить новые рабочие места и смогут даже стать фундаментом собственного бизнеса.
Сначала поставьте цель
Велико искушение испугаться, что из-за летней работы у ребенка не останется времени на отдых, и он не сможет набраться энергии для предстоящего учебного года, но сезонная работа вовсе не должна занимать много времени. Чтобы получить опыт и заработать денег, достаточно посвящать работе всего несколько часов в день.
Закон строго определяет, сколько часов в день и на каких условиях могут работать несовершеннолетние лица, поэтому даже молодой человек, который работает летом, сможет качественно провести лето. Кроме того, у него будут деньги, которые он сможет потратить по своему усмотрению.
Молодому человеку, который ищет работу на лето, следует поставить цель, к которой он будет стремиться. Такой целью может быть получение опыта в какой-то сфере, к которой он неравнодушен, или расширение сети контактов.
Если цель заключается в том, чтобы накопить денег на что-то конкретное, ее следует записать и даже попробовать визуализировать. Если в прежние времена деньги было принято складывать в копилку, то теперь в распоряжении желающих накопительные счета в банках. Можно задать цель, переводить на счет заработанные деньги и наблюдать, как меняется диаграмма. Заодно счет в банке, в отличие от свиньи-копилки, позволяет получить дополнительный доход со вклада.
Как найти подходящую работу
Найти работу на лето – непростая задача для молодого человека, в особенности если он занимается этим самостоятельно. Важную роль здесь сыграет родитель. Он не только может оказать ребенку помощь в поиске работы, но дать ценные советы по обращению с самостоятельно заработанными деньгами.
Чтобы летняя работа была интересной и способствовала развитию, рекомендуется выбирать ее с оглядкой на интересы и навыки молодого человека. Наиболее эффективный способ поиска работы – обратиться к знакомым и родственникам. Интересные возможности молодой человек вполне может найти и в компании, где работает его родитель.
Подходящие для молодых людей предложения также найдутся на порталах поиска работы, в местной прессе, группах в социальных сетях и на досках объявлений. Объявления о приеме на работу многие компании также публикуют в социальных сетях – например, на своих страничках в Facebook, Instagram, LinkedIn или TikTok.
Если молодой человек для работы на лето рассматривает какое-то конкретное место, ему следует проявить инициативу и обратиться непосредственно в компанию.
Наиболее активно работу на лето для несовершеннолетних предлагают дружины, но хорошие возможности также можно найти в кафе, гостиничном бизнесе, розничной торговле и сезонных бизнесах. Летом требуются рабочие руки в сельском хозяйстве и смежных отраслях – кто-то должен косить траву, поливать цветы и собирать клубнику. В городе же соседу по подъезду может потребоваться помощь в выгуле собаки. Люди готовы платить за заботу о своем питомце, пока сами они на работе или в отъезде.
Что учитывать родителю
Родитель может оказать ребенку помощь в поиске работы уже одним тем, что создаст атмосферу поддержки. Нелишним будет рассказать ребенку о своем опыте в связи с работой и предложить ему совет и поддержку, которые помогут справиться с профессиональными вызовами. Пример родителя также чрезвычайно полезен – если ребенок видит, что его родитель предприимчив, то и сам он с большей вероятностью будет заинтересован в том, чтобы пробовать что-то новое.
Если компания предполагает, что кандидат будет подавать заявку по официальным каналам, то родитель сможет оказать ребенку помощь в составлении резюме и сопроводительного письма, ведь важно, чтобы они выглядели профессионально и продуманно и описывали имеющийся опыт. Имеет смысл потренироваться с ребенком и в прохождении интервью, проработав ответы на наиболее распространенные вопросы и научив ребенка чувствовать себя во время беседы с работодателем увереннее и компетентнее.
От репутации работодателя и принятых в компании порядков зависит, будет ли первый опыт работы молодого человека приятным и лишенным лишних проблем. Здесь снова на помощь придет родитель, изучив доступную информацию о компании и убедившись в ее порядочности.
Наконец, родителю следует ознакомиться с рабочими правами и обязанностями (всем, что касается рабочего времени, заработной платы, безопасности труда и справедливого обращения), а также ввести в курс дела ребенка. Например, дети в возрасте до 15 лет могут выполнять только легкую работу и работать ограниченное число часов в день. Понимание своих прав поможет ребенку увереннее чувствовать себя в рабочей среде.