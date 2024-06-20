Вместо наскучившего леопарда: как носить самый модный принт сезона — зебру

Еще в начале 2024 года fashion-издания, модные аналитические платформы и стилисты твердили нам о том, что анималистичный принт станет одним из самых горячих трендов. Леопардовый, тигровый, змеиный и другие рисунки, повторяющие окрас хищников стремительно покорили сердца модниц по всему миру.

Конечно, первенство среди „животных“ принтов занял именно леопардовый. Всю зиму и весну соцсети пестрили стильными аутфитами с юбками, платьями, балетками, брюками и аксессуарами с этим рисунком. Но, кажется, с приходом лета у него появился достойный конкурент. Все чаще нам стали встречаться образы с зебровыми вещами. Одними из первых этот тренд поддержали главные фэшн-иконы Голливуда. Сначала Ирина Шейк показала свой способ стилизации зебры: стильные сапоги на шпильке с анималистичным принтом модель надела с базовым черным платьем мини, солнцезащитными очками и зипкой. Следом мы увидели и модное прочтение Рианны. Певица решила, что зебры должно быть больше, поэтому выбрала акцентную объемную шубу.

Jacquemus такой принт тоже понравился, поэтому Симон Порт включил его в свою новую коллекцию. И первой в зебровой юбке бренда в свет вышла Рози Хантингтон-Уайтли.

На примере образов селебрити мы увидели, что этот однотонный животный узор смотрится привлекательно на любых элементах гардероба. Платья с таким рисунком будут выигрышно сочетаться как с босоножками при знойной жаре, так и в прохладные вечера, если дополнить наряд черными колготками и сапогами-трубами.

Блузы, топы и джемперы с легкостью срифмуются с любыми однотонными брюками, джинсами и юбками. Для а для пляжа подойдет купальник с узором — в городе его, кстати, можно будет использовать как топ-бюстье или боди — этим модным приемом сегодня активно пользуются многие фэшиониста.

Носить зебру можно как вам вздумается. Если вы не готовы к таким смелым экспериментам, то используйте принт в качестве акцента в образе. Для этого можно приобрести обувь, сумку, платок или даже ремень в черно-белую полоску.