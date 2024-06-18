Мода и стиль
18.06.2024, 12:15

Стилист и дизайнер Каролин Куузик советует: сезон свадеб в самом разгаре - что надеть на летнее торжество?

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Пальтье, 180.–, Bardot, boozt.com
Пальтье, 180.–, Bardot, boozt.com
ФОТО: Boozt

Стилист, дизайнер, а также эксперт по моде журнала Anne & Stiil Каролин Куузик отвечает на самые животрепещущие вопросы читателей. В этой статье узнаем, как подготовиться к летнему сезону свадеб.

ВОПРОС: Меня пригласили на две свадьбы этим летом. Какие сейчас тренды в одежде для гостей на свадьбе? Я не могу решить, выбрать ли мне платье или брючный костюм.

Кади, 32

КАРОЛИН КУУЗИК: Сейчас я завалю вас идеями нарядов для летнего праздника, но окончательное решение вы должны принять сами. Неважно, руководствуетесь ли вы личным вкусом или тем, что в будущем сможете неоднократно надевать свой летний праздничный наряд в разных ситуациях.

Выбрать между костюмом и платьем очень сложно, потому что оба варианта в равной мере стильные. Для одного праздника можно выбрать костюм, а для другого - платье. Но я дам вам идею, как носить костюм, которая гарантирует максимальное количество баллов за стиль. Подберите под костюм жилет того же фасона, а когда станет жарко, можно надеть жилет и брюки. К лацкану пиджака можно прикрепить большой искусственный цветок из ткани.

Что касается платьев, то для торжественного случая подходят большие банты, серебристые переливающиеся ткани (например, в сочетании с белым или светло-голубым), гигантские цветы, а также простые цветочные фасоны, драпировка и атлас. Конечно, всегда стоит выбирать что-то удобное и с широким кроем, под который в этом сезоне идеально подходит обувь на низком ходу. Маленькое черное платье - обязательный атрибут этого лета, к которому подходят также большой браслет и сумка цвета металлик

Жилетка, 99.95, My Essential Wardrobe, boozt.com
Жилетка, 179.95, Hugo, boozt.com

Платье, 425.–, Reiss, boozt.com
Платье, 59.99, Gina Tricot, boozt.com
Платье, 249.–, Malina, boozt.com

Платье, 575.–, Ganni, boozt.com
Пиджак, 269.–, Gestuz, boozt.com

Платье, 279.–, Ralph Lauren, boozt.com

Сумка, 325.–, Gestuz, boozt.com

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