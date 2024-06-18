Стилист и дизайнер Каролин Куузик советует: сезон свадеб в самом разгаре - что надеть на летнее торжество?

ВОПРОС: Меня пригласили на две свадьбы этим летом. Какие сейчас тренды в одежде для гостей на свадьбе? Я не могу решить, выбрать ли мне платье или брючный костюм.

Кади, 32

КАРОЛИН КУУЗИК: Сейчас я завалю вас идеями нарядов для летнего праздника, но окончательное решение вы должны принять сами. Неважно, руководствуетесь ли вы личным вкусом или тем, что в будущем сможете неоднократно надевать свой летний праздничный наряд в разных ситуациях.

Выбрать между костюмом и платьем очень сложно, потому что оба варианта в равной мере стильные. Для одного праздника можно выбрать костюм, а для другого - платье. Но я дам вам идею, как носить костюм, которая гарантирует максимальное количество баллов за стиль. Подберите под костюм жилет того же фасона, а когда станет жарко, можно надеть жилет и брюки. К лацкану пиджака можно прикрепить большой искусственный цветок из ткани.

Что касается платьев, то для торжественного случая подходят большие банты, серебристые переливающиеся ткани (например, в сочетании с белым или светло-голубым), гигантские цветы, а также простые цветочные фасоны, драпировка и атлас. Конечно, всегда стоит выбирать что-то удобное и с широким кроем, под который в этом сезоне идеально подходит обувь на низком ходу. Маленькое черное платье - обязательный атрибут этого лета, к которому подходят также большой браслет и сумка цвета металлик