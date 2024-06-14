ФОТО | Одежда известного латвийского дизайнера Иветы Вецмане теперь доступна и в Tallinn Design House
Одежда признанного дизайнера из Латвии Иветы Вецмане впервые доступна в Эстонии. 13 июня в Tallinn Design House прошла презентация бренда и встреча с дизайнером.
Дизайнер основала бренд Iveta Vecmane в 2017 году. На сегодняшний день бренд снискал в Латвии популярность и регулярное представляет новые коллекции на Рижской недели моды.
Бренд ценит принципы медленной и устойчивой моды, используя в своих коллекциях преимущественно органические хлопок, шерсть и шелк.
Ивета Вецмане призывает женщин инвестировать в качественную одежду, создавая продуманный гардероб вне времени. „Именно такой я вижу современную женщину - выбирающую классические фасоны и экологичные качественные материалы, но в то же время очень современную, способную удивлять и очаровывать своей индивидуальностью, независимостью и свободой“, - говорит Ивета.