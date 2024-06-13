Снова в тренде: образы советского времени, которые будут актуальны летом 2024

Вам не обязательно ходить часами по магазинам в поисках чего-то нового и актуального. Ведь что-то новое — это хорошо забытое старое.

Платье-рубашка

Эта модель стала популярна в 1945—1950 годах, но по-настоящему культовой она стала только в 70-х. Надя Шевелева из „Иронии Судьбы“ произвела фурор на советских женщин. Многие пытались повторить этот фасон и сшить его самостоятельно, настолько эффектно и элегантно он смотрелся. Вы тоже можете носить подобное платье сейчас! Просто выберите такую модель с интересным принтом, а если оно однотонное, то можно украсить необычным ремешком. Вариант с длиной выше колена освежит образ.

Тельняшка

Этот тренд до сих пор очень актуален. Ее можно сочетать с базовыми джинсами, юбками или шортами. В советское время девушки носили тельняшки с закатанными рукавами, сейчас это также можно сделать. Для наиболее актуального образа выберите модель оверсайз, также рассмотрите тельняшку с потертостями или бахромой. Это отличный вариант для летнего отдыха на море.

Бриджи

Вы думаете, что мода на бриджи пришла в нулевых? Вы глубоко ошибаетесь, ведь этот элемент гардероба стали активно носить еще в 1950—1960 годах. Советские женщины выбирали модели из разных тканей, цветов и фактур. В советской „Кавказской пленнице“ главная героиня как раз демонстрирует трендовую в то время модель бриджей. Вы же можете приобрести черную облегающую модель, которую можно носить этим летом с объемными футболками или топами.