ФОТО | Традиции рукоделия всегда в моде: показ OmaMood переосмыслил культурное наследие в современном ключе

В рамках Эстонского фестиваля моды в Тарту прошел OmaMood - модный показ, который Вильяндиская академия культуры Тартуского университета проводит уже как 13 лет. Цель этого модного шоу - показать традиционное рукоделие в современном ключе, поддержать создание и популяризировать носку одежды, вдохновленной местным ремесленным наследием и выполненной в соответствии с принципами устойчивого дизайна.