ФОТО | Традиции рукоделия всегда в моде: показ OmaMood переосмыслил культурное наследие в современном ключе
В рамках Эстонского фестиваля моды в Тарту прошел OmaMood - модный показ, который Вильяндиская академия культуры Тартуского университета проводит уже как 13 лет. Цель этого модного шоу - показать традиционное рукоделие в современном ключе, поддержать создание и популяризировать носку одежды, вдохновленной местным ремесленным наследием и выполненной в соответствии с принципами устойчивого дизайна.
В показе OmaMood, который прошел в Эстонском национальном музее, приняли участие: Ингер Пюрьема, Эне Вайнола / UNIUSE, Лийзи Таммар, Ангела Меттус, Хейди Тооме, Пирет Тярно, Вилве Унт и Улви Кангру / PROMENADE, Яника Солманн / NaturalSolmann, Геа Рахел Промет / Moonsund, Маргит Рандмяэ и Кристи Эверст.
После показа дизайнеры получили премии:
от Эстонского национального музея – Ангела Меттус
от Эстонского союза народного искусства и ремесел – Вилве Унт
от Vilma Villakoda – Яника Солманн
от журнала Käsitöö – Лийзи Таммар
от Impact Day – Пирет Тярно
от магазина дизайна HOPP – Геа Рахел Промет