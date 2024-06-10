ФОТО | Модели разных возрастов и форм! Показ мод Antonius в Тарту определил самый устойчивый дизайн этого года
В субботу в Эстонском национальном музее (ERM) в рамках Эстонского фестиваля моды прошел показ Antonius, главными темами которого были бодипозитив и носибельная мода. В рамках показа также был определен самый устойчивый дизайн 2024 года, а победитель отправится на неделю моды в Копенгаген.
В показе Antonius приняли участие следующие дизайнеры и бренды: Кярол Отт / CAROL X OTT, Марго Лаанвеэ / OOMYO, Туулики Пейл / New Life Studio, Керли Коовиск / KENA, Лизетте Лааноя / @DESIGN BY SETE, Ирья Лембра / Me knit, Эва Лотта Тарн / New Life Studio, Ану Сиркас, Сирет Отт, Сузанна Петерс / Franz Raver и Алиса Васина.
На подиуме было очень много моделей разных возрастов и форм, которые мастерски демонстрировали творчество дизайнеров.
Впервые в истории Эстонского фестиваля моды был присужден приз за самый устойчивый дизайн, который достался Кярол Отт. В итоге дизайнер отправится на неделю моды в Копенгаген, которая является флагманом продвижения устойчивого дизайна. Столицу Дании называют пятой модной столицей мира наряду с Парижем, Миланом, Лондоном и Нью-Йорком.
Были также присуждены и другие награды:
от Рижской недели моды - Кярол Отт
от Fashion Innovators Academy – Сузанна Петерс
от sTARTUp Day – OOMYO
от Tartu Kaubamaja - Ирья Лембра, Кярол Отт, Алиса Васина и Ану Сиркас
от Tallinna Loomeinkubaator - Кярол Отт
от магазина дизайна HOPP - New Life Studio и OOMYO
от Impact Day - Керли Коовиск