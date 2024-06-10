ФОТО | Модели разных возрастов и форм! Показ мод Antonius в Тарту определил самый устойчивый дизайн этого года

В субботу в Эстонском национальном музее (ERM) в рамках Эстонского фестиваля моды прошел показ Antonius, главными темами которого были бодипозитив и носибельная мода. В рамках показа также был определен самый устойчивый дизайн 2024 года, а победитель отправится на неделю моды в Копенгаген.