ФОТО | Mood-Performance-Tants. Ученики Высшей художественной школы Pallas дали старт Эстонскому фестивалю моды

6 июня старт Эстонскому фестивалю моды дало старейшее модное шоу города Тарту Mood-Performance-Tants - уникальный показ, сочетающий в себе моду, перформанс и танец. Шоу дает возможность начинающим модельерам продемонстрировать свои необычные творения на такой же необычной платформе, как и они сами. Работы дизайнеров предстали перед зрителями в поистине захватывающем и игривом представлении в историческом доме Кнорринга.