ФОТО | Mood-Performance-Tants. Ученики Высшей художественной школы Pallas дали старт Эстонскому фестивалю моды
6 июня старт Эстонскому фестивалю моды дало старейшее модное шоу города Тарту Mood-Performance-Tants - уникальный показ, сочетающий в себе моду, перформанс и танец. Шоу дает возможность начинающим модельерам продемонстрировать свои необычные творения на такой же необычной платформе, как и они сами. Работы дизайнеров предстали перед зрителями в поистине захватывающем и игривом представлении в историческом доме Кнорринга.
Показ Mood-Performance-Tants, организованный Высшей художественной школой Pallas - самое давнее модное мероприятие в Тарту, которое в этом году прошло уже в 26-й раз. Показ приурочен к защите финальных работ учеников Pallas. Для выпускников этот показ - возможность представить свои творения в профессионально поставленном модном спектакле.
Некоторые ученики представили вполне себе готовые к продаже и носке коллекции, когда другие показали более креативную и авангарднкю моду. В показе приняли участие: Julia Burak, India Kiisler, Jana Hanikova, Olga Galińska, Mairo Seire, Liisi Kuusk, Liisa Hanvere, Ülle Järv, Grete Maruste, Caroliina Ladva, Kirke Kirikall, Helen-Mary Vartšun и Eliise Järve.