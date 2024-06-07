Удобное решение: примерить заказанную в интернете одежду теперь можно прямо у посылочного автомата

По словам руководителя по маркетингу центра Solaris Кристин Лепиксон, обновленная зона посылочных автоматов появилась из желания решить проблему, когда пользователи интернет-магазинов только дома узнают, что заказанная одежда не подошла, и ее необходимо возвращать в посылочный автомат.

„Очень раздражает, когда дома перед зеркалом выясняется, что не подходит фасон или размер заказанной в интернете одежды. Часто люди оставляют не подошедшие покупки только из-за лени или недостатка времени. Новая зона посылочных автоматов решает эту проблему – мы дополнили ее примерочной кабиной и упаковочной стойкой, чтобы клиент мог примерить заказанную одежду, посмотреться в зеркало и при необходимости упаковать ее снова, заклеить упаковку скотчем и положить обратно в ячейку посылочного автомата. Это поможет и время сэкономить, и нервы“, – сказала Лепиксон.

Обновленная зона посылочных автоматов с примерочной кабиной и упаковочной стойкой находится на 0-м этаже центра Solaris. В настоящий момент заказывать и возвращать товар можно через посылочные автоматы Itella и DHL, но осенью в зоне посылочных автоматов Solaris также появятся посылочный автомат DPD и первый в стране посылочный автомат Omniva, установленный в помещении.

По словам руководителя по коммуникации центра Solaris Андреса Паомеэса II, мы имеем дело с первым подобным решением посылочных автоматов в Эстонии. „Этой инициативой мы надеемся показать пример другим торговым центрам и в будущем увидеть подобные решения и в других местах“, – добавил Паомеэс II.