ФОТО | „Неожиданная гармония ужаса и красоты. Я рисовал орхидеи и вышивал плесень“. Танель Веэнре представил новую коллекцию
Дизайнер Танель Веэнре представил свою новую коллекцию „Les Fleurs du mal“, в центре которой были орхидеи. Презентация коллекции прошла в атмосфере квартирника в Erinevate Tubade Klubis на Теллискиви, где модели вышли под стихи, которые читали два поэта.
„В центре этой коллекции - неожиданная гармония ужаса и красоты. Я рисовал орхидеи и вышивал плесень“, - говорит Танель Веэнре о новом творчестве.
Новая коллекция „Les Fleurs du mal“ вдохновлена „Цветами зла“ Шарля Бодлера. Дизайнер даже использовал титульный лист с комментариями автора из первого издания, чтобы создать из него принт. Вместе с другими принтами, где центральным мотивом стали орхидеи, украшениями в форме чувственных губ, будто бы перекачанными ботоксом, и замысловатыми головными уборами получилось таинственное шоу, где модели скользили по сцене как призраки.
„Для меня орхидеи всегда были слишком красивыми, даже в реальной жизни цветы словно созданы искусственным интеллектом. Эта почти эротическая форма, чистые яркие цвета - смотря на них, можно потерять голову“, - говорит Веэнре.
„Во второй части показа я добавил вуали или маски всем моделям, превратив их в призраков, парящих и ускользающих в сумерках. У меня, как у ученика ведьмы, свои отношения с ритуалами и магией, и как художник я использую такую атрибутику, ведь красота и есть призрачная“, - добавил он.
По словам ювелира, созданные для шоу украшения в форме пухлых губ получили наибольший отклик после показа: „Эта гротескная сатира на культуру селфи задела за живое. Гипертрофированность красоты в конечном итоге убивает красоту, превращаясь в пародию на саму себя“.