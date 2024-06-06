ФОТО | „Неожиданная гармония ужаса и красоты. Я рисовал орхидеи и вышивал плесень“. Танель Веэнре представил новую коллекцию

„В центре этой коллекции - неожиданная гармония ужаса и красоты. Я рисовал орхидеи и вышивал плесень“, - говорит Танель Веэнре о новом творчестве.

Новая коллекция „Les Fleurs du mal“ вдохновлена „Цветами зла“ Шарля Бодлера. Дизайнер даже использовал титульный лист с комментариями автора из первого издания, чтобы создать из него принт. Вместе с другими принтами, где центральным мотивом стали орхидеи, украшениями в форме чувственных губ, будто бы перекачанными ботоксом, и замысловатыми головными уборами получилось таинственное шоу, где модели скользили по сцене как призраки.

„Для меня орхидеи всегда были слишком красивыми, даже в реальной жизни цветы словно созданы искусственным интеллектом. Эта почти эротическая форма, чистые яркие цвета - смотря на них, можно потерять голову“, - говорит Веэнре.

„Во второй части показа я добавил вуали или маски всем моделям, превратив их в призраков, парящих и ускользающих в сумерках. У меня, как у ученика ведьмы, свои отношения с ритуалами и магией, и как художник я использую такую атрибутику, ведь красота и есть призрачная“, - добавил он.

По словам ювелира, созданные для шоу украшения в форме пухлых губ получили наибольший отклик после показа: „Эта гротескная сатира на культуру селфи задела за живое. Гипертрофированность красоты в конечном итоге убивает красоту, превращаясь в пародию на саму себя“.