ФОТО | Свободу соскам! Наконец-то бюстгальтер — это выбор, а не необходимость

Одно из первых движений против бюстгальтеров возникло на конкурсе красоты „Мисс Америка“ в Атлантик-Сити в 1968 году. Около 200-400 феминисток и других активисток движения за гражданские права собрались на конкурсе и, воспользовавшись публичностью мероприятия, символически выбросили клишированные предметы, ассоциирующиеся с женщинами, в мусорный бак с надписью „Мусорник для свободы“. Лак для волос, косметика, сковородки, кастрюли, журналы Cosmopolitan, Playboy и, конечно же, бюстгальтеры были выброшены в знак протеста против идей навязанной женственности и идеологии конкурса — стандартов красоты, которые фокусируются на теле, а не на интеллекте, на молодости, а не на зрелости. И хотя как таковое сжигание бюстгальтеров не состоялось, это событие отпечаталось в общественном сознании. „Нашей целью было сжечь их, но поскольку мы находились на улице, полиция нам не позволила“, — говорит одна из организаторов акции Кэрол Ханиш.