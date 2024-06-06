Мода и стиль
06.06.2024, 10:30

ФОТО | Свободу соскам! Наконец-то бюстгальтер — это выбор, а не необходимость

 
Мосс, Энистон, Мадонна, Рианна и другие согласны
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ФОТО: B-D-S Piotr Marcinski | Shutterstock

Модные тенденции приходят и уходят, длина юбок то увеличивается, то уменьшается. День без бюстгальтера отмечается 13 октября, но каждое лето возникает желание избавиться от него, как когда-то это произошло с ограничивающим тело корсетом. Наконец-то этот предмет одежды превратился из необходимости в выбор, пишет Delfi Life.

Одно из первых движений против бюстгальтеров возникло на конкурсе красоты „Мисс Америка“ в Атлантик-Сити в 1968 году. Около 200-400 феминисток и других активисток движения за гражданские права собрались на конкурсе и, воспользовавшись публичностью мероприятия, символически выбросили клишированные предметы, ассоциирующиеся с женщинами, в мусорный бак с надписью „Мусорник для свободы“. Лак для волос, косметика, сковородки, кастрюли, журналы Cosmopolitan, Playboy и, конечно же, бюстгальтеры были выброшены в знак протеста против идей навязанной женственности и идеологии конкурса — стандартов красоты, которые фокусируются на теле, а не на интеллекте, на молодости, а не на зрелости. И хотя как таковое сжигание бюстгальтеров не состоялось, это событие отпечаталось в общественном сознании. „Нашей целью было сжечь их, но поскольку мы находились на улице, полиция нам не позволила“, — говорит одна из организаторов акции Кэрол Ханиш.

Знаменитости и модели той эпохи также присоединились к движению. В 1971 году активистка и актриса Бьянка Джаггер нарушила традицию и надела на католическую свадьбу пиджак-смокинг от Yves Saint Laurent на голое тело. Она также была завсегдатаем клуба Studio 54 и полностью игнорировала необходимость ношения лифчика. Как рассказывается в книге о рок-музыкантах 1980-х годов Bachstage Pass VIP, вышедшей в 2012 году, тогдашний муж Бьянки, солист группы Rolling Stones Мик Джаггер, якобы попросил жену прикрыть грудь бюстгальтером под прозрачной рубашкой в ожидании визита своей матери: „Бьянка в ярости выбежала из комнаты, а Джаггер остался стоять в нервном одиночестве с чаем и пирожными в руках“. Родившись в Никарагуа и став свидетелем дискриминации разведенных женщин, когда ее родители разошлись, Бьянка всегда придерживалась политически активной и ответственной позиции.

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