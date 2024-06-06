ФОТО | Свободу соскам! Наконец-то бюстгальтер — это выбор, а не необходимость
Модные тенденции приходят и уходят, длина юбок то увеличивается, то уменьшается. День без бюстгальтера отмечается 13 октября, но каждое лето возникает желание избавиться от него, как когда-то это произошло с ограничивающим тело корсетом. Наконец-то этот предмет одежды превратился из необходимости в выбор, пишет Delfi Life.
Одно из первых движений против бюстгальтеров возникло на конкурсе красоты „Мисс Америка“ в Атлантик-Сити в 1968 году. Около 200-400 феминисток и других активисток движения за гражданские права собрались на конкурсе и, воспользовавшись публичностью мероприятия, символически выбросили клишированные предметы, ассоциирующиеся с женщинами, в мусорный бак с надписью „Мусорник для свободы“. Лак для волос, косметика, сковородки, кастрюли, журналы Cosmopolitan, Playboy и, конечно же, бюстгальтеры были выброшены в знак протеста против идей навязанной женственности и идеологии конкурса — стандартов красоты, которые фокусируются на теле, а не на интеллекте, на молодости, а не на зрелости. И хотя как таковое сжигание бюстгальтеров не состоялось, это событие отпечаталось в общественном сознании. „Нашей целью было сжечь их, но поскольку мы находились на улице, полиция нам не позволила“, — говорит одна из организаторов акции Кэрол Ханиш.