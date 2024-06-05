Аптекарь дает совет: как распознать симптомы диабета у детей?

Для диагностики диабета обычно используются анализы крови, которые измеряют уровень сахара в крови и обычно проводятся семейным врачом, если у ребенка есть соответствующие симптомы. „Есть два варианта анализа крови: один из них — это быстрая проба крови, которая показывает текущую ситуацию, а второй тест — это анализ венозной крови, демонстрирующий усредненный показатель уровня сахара в крови за три месяца“, — говорит Валге-Ребане.

Провизор указывает, что к первичным признакам, которые могут указывать на диабет, относится, например, повышенная жажда – ребенок пьет очень часто и скорее в больших количествах. Кроме того, у детей старшего возраста увеличивается как частота мочеиспускания, так могут происходить и случаи недержания мочи в ночное время. „Также могут проявляться изменения аппетита – скорее, в сторону его повышения, но в то же время может быть и потеря аппетита. Болезнь может сопровождаться потерей веса, перепадами настроения, слабостью, сонливостью, а также и другими признаками - тошнотой, рвотой и болями в животе“, — перечисляет Валге-Ребане симптомы, требующие внимания и реагирования на их проявление.

Если при диабете 1 типа поджелудочная железа не вырабатывает инсулин, то при диабете 2 типа он либо вырабатывается недостаточно, либо действие инсулина в клетках организма стало слабее. По мнению Валге-Ребане, разница в том, что если диабет 1 типа проявляется быстро, то развитие диабета 2 типа может протекать много лет.

„В случае с детьми речь в основном идет о диабете 1 типа, при котором поджелудочная железа не вырабатывает инсулин, необходимый для стабилизации уровня сахара в крови, и уровень сахара в крови остается слишком высоким“, — объясняет провизор аптеки Benu Керли Валге-Ребане. „Наша генетика играет большую роль в появлении этой формы диабета, потому что практически половина случаев болезни являются наследственными. Это означает, что диабет 1 типа не является заболеванием, вызванным т.с. поеданием сладостей. При этом диабет 2 типа чаще встречается у взрослых, что во многом связано как раз с их образом жизни“, - отмечает аптекарь.

Ребенку с диабетом нужна поддержка всей семьи

Ребенок, страдающий диабетом 1 типа, и вся его семья должны как хорошо знать о проявлении и симптомах этого заболевания, так и о том, как жить с ним дальше. „Уровень сахара в крови меняется постоянно, потому что на него влияют питание, физическая активность, учеба, стресс, болезни и т. д. Ребенок и семья должны очень хорошо разбираться в вопросах питания. Чтобы держать ситуацию под контролем, необходимо регулярно измерять уровень сахара в крови“, — подчеркивает провизор.

Измерение можно проводить с помощью глюкометра, куда помещается взятый из пальца образец крови, а также применим и другой вариант – с помощью устройства непрерывного мониторинга уровня глюкозы, датчик которого носится под кожей и который автоматически передает данные об уровне сахара в крови. „Эти устройства помогают детям с диабетом и их семьям контролировать уровень сахара в крови, чтобы гарантировать, что инсулин поступает в нужном количестве и в нужное время. Регулярное отслеживание помогает эффективно контролировать диабет, и ребенку не придется ни от чего отказываться, и он может жить своей жизнью, как любой другой его ровесник“, — говорит Валге-Ребане и подчеркивает, что своевременная диагностика и правильное лечение предотвращают осложнения заболевания.

Поскольку диабет 1 типа чаще встречается у детей, то целью лечения является в основном замещение инсулина, не вырабатываемого поджелудочной железой. „После еды ребенку или родителю необходимо ввести инсулин, чтобы регулировать уровень сахара в крови. В качестве альтернативы вместо непрерывных инъекций можно использовать инсулиновую помпу — небольшое компактное устройство, канюля которого помещается под кожу и автоматически дозирует инсулин“, — описывает Валге-Ребане.