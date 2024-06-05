Стилист и дизайнер Каролин Куузик объясняет: правда ли, что в одежде черного цвета нам более жарко на солнце?

ВОПРОС: С самого детства мне говорили, что в солнечный день желательно носить белую или светлую одежду, поскольку темные оттенки быстро нагреваются. Я не хотел бы отказываться от черного цвета летом и задаюсь вопросом, есть ли доля правды в этой „страшилке“.

КАРОЛИН КУУЗИК: Действительно, черная одежда поглощает больше солнечного света, чем белая, но исследования показывают, что это тепло не достигает кожи человека. Раньше считалось, что птицы с темными перьями и животные с темным мехом более горячие, но исследования не подтвердили эту теорию. В случае одежды ткань и крой намного больше, чем цвет, определяют влияние солнца. Чем шире и просторнее одежда, тем менее жарко вам будет.