ФОТО | Стилист Светлана Агуреева дает новую жизнь старым вещам и запустила коллекцию апсайкл-рубашек

Светлана, будучи стилистом, по собственному опыту знает, что магазины подержанных вещей предлагают множество интересных находок, которые могут стать глотком свежего воздуха в гардеробе. Хотя подобрать фасоны, актуальные в современном модном контексте, бывает непросто, у них есть ряд неоспоримых плюсов, например, тот факт, что многие вещи из ушедших эпох по качеству по-прежнему на несколько шагов впереди современной быстрой моды. Именно в очередном секонд-хенде у нее родилась идея сделать повторное использование еще более близким для эстонских потребителей.

Миссия бренда By Agureeva - вдохнуть новую жизнь в одежду, которая „отжила свой век“, позволив ей рассказать свою уникальную историю на богатом языке цветов и текстур в современном изменившемся мире.

„Повторно используя материалы, которые считаются „отходами текстильного производства“, для создания нового продукта, мы также сокращаем потребность в первичных ресурсах, которые, как мы все знаем, ограничены“, - объясняет дизайнер. „Таким образом, мы продлеваем срок службы этих ресурсов и сокращаем потребление первичных материалов“.

Для создания каждого нового изделия она использует около 3-8 рубашек из секонд-хендов или даже прямиком со съемочной площадки, создавая в процессе их деконструкции будто бы небольшую капсульную коллекцию. При этом маленькие кусочки ткани используются для изготовления брошей, которые можно прикрепить к пиджаку, сумке, простому топу или даже юбке.

„Для меня каждая деталь, будь то рукав или воротник - это как кусочек пазла, который, когда его соединяют вместе с другими частями, образует полную картину - рубашку, которая рассказывает истории из прошлого, но в то же время отражает современное мышление“, - поясняет Светлана.