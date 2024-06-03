Культурная столица Европы Тарту на этой неделе станет столицей „зеленой“ моды: на какие показы стоит сходить?

Кроме того, в рамках основной программы состоится второй семинар Greenery Seminar, в котором примут участие местные и международные эксперты в области экономики замкнутого цикла и циркулярного дизайна, дизайнеры, работающие в сфере устойчивого развития, и организации, занимающиеся вопросами экологической устойчивости. Главный выступающий - Алек Лич, автор книги „Мир в огне, а мы все еще покупаем обувь“, который пишет о моде, устойчивом развитии и „гринвошинге“. Его работы публиковались в таких изданиях, как New York Times, GQ, Harper’s Bazaar и Dazed, а также он писал статьи для Business of Fashion, i-D и The Guardian.