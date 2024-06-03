Культурная столица Европы Тарту на этой неделе станет столицей „зеленой“ моды: на какие показы стоит сходить?
Эстонский фестиваль моды, который проводится уже в седьмой раз и в этом году является частью основной программы культурной столицы Европы Тарту 2024, ежегодно превращает Тарту в столицу эко-моды, где собирается международное сообщество дизайнеров экологичной моды. В течение первой недели июня посетителей ждет разнообразная программа, среди которой выделяются три отдельных модных показа: уникальный и театрализованный Mood-Performance-Tants, показ Antonius, посвященный различным типам тела и носибельной моде, и OmaMood, пропагандирующий традиционные ремесла.
Кроме того, в рамках основной программы состоится второй семинар Greenery Seminar, в котором примут участие местные и международные эксперты в области экономики замкнутого цикла и циркулярного дизайна, дизайнеры, работающие в сфере устойчивого развития, и организации, занимающиеся вопросами экологической устойчивости. Главный выступающий - Алек Лич, автор книги „Мир в огне, а мы все еще покупаем обувь“, который пишет о моде, устойчивом развитии и „гринвошинге“. Его работы публиковались в таких изданиях, как New York Times, GQ, Harper’s Bazaar и Dazed, а также он писал статьи для Business of Fashion, i-D и The Guardian.
Впервые в программу фестиваля включен шоу-рум для профессионалов индустрии, где соберутся лучшие эстонские дизайнеры и получат возможность выйти на международный уровень и наладить контакты. В рамках дополнительной программы фестиваля зрители вновь смогут посмотреть модным кино MoeKuntstiKino, принять участие в мастер-классах и специальных экскурсиях, а также посетить выставки.
В этом году к участию в фестивале допускались только те дизайнеры, которые, заполнив анкету, показали, что они соответствуют критериям экологичности в таких областях, как производство, упаковка, дизайн и социальная ответственность. Заполнение анкеты позволило дизайнерам получить информацию об их текущем уровне устойчивости и возможностях развития.
ПРОГРАММА
6 июня - шоу Mood-Perfomance-Tants. Дизайнеры: Julia Burak, India Kiisler, Jana Hanikova, Olga Galińska, Mairo Seire, Liisi Kuusk, Liisa Hanvere, Ülle Järv, Grete Maruste, Caroliina Ladva, Kirke Kirikall, Helen-Mary Vartšun и Eliise Järve.
7 июня - Шоу-рум. Дизайнеры: Pohjanheimo, Oksana Tandit, Human Highness, The Korsars, Iris Janvier, By Kaire Avi, Kriss Soonik, Mari Masso, Woolish, Andron, Kristel Kuslapuu, Franz Raver, Hannes Rüütel, carolxcott и Tanel Veenre.
8 июня - модный показ Antonius. Дизайнеры: Cärol Ott / carolxcott, Margo Laanvee / OOMYO, Tuuliki Peil / New Life Studio, Kerli Koovisk / KENA, Lisette Laanoja / DESIGN BY SETE, Irja Lembra / Me knit, Eva Lotta Tarn / New Life Studio, Anu Sirkas, Siret Ott, Susanna Peters / Franz Raver и Alisa Vasina. После пройдет показ дизайнеров шоу-рума: Hannes Rüütel, Ülle Suurhans Pohjanheimo, Human Highness, Tanel Veenre и Kriss Soonik.
9 июня - показ OmaMood. Дизайнеры: Inger Pürjema, Ene Vainola / UNIUSE, Liisi Tammar, Angela Mettus, Heidi Toome, Piret Tärno, Vilve Unt ja Ulvi Kangru / PROMENADE, Janika Solmann / NaturalSolmann, Gea Rahel Promet / Moonsund ning Margit Randmäe ja Kristi Everst.