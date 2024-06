Культурная столица Европы Тарту на этой неделе станет столицей „зеленой“ моды: на какие показы стоит сходить?

7 июня - Шоу-рум . Дизайнеры: Pohjanheimo, Oksana Tandit, Human Highness, The Korsars, Iris Janvier, By Kaire Avi, Kriss Soonik, Mari Masso, Woolish, Andron, Kristel Kuslapuu, Franz Raver, Hannes Rüütel, carolxcott и Tanel Veenre.

8 июня - модный показ Antonius. Дизайнеры: Cärol Ott / carolxcott, Margo Laanvee / OOMYO, Tuuliki Peil / New Life Studio, Kerli Koovisk / KENA, Lisette Laanoja / DESIGN BY SETE, Irja Lembra / Me knit, Eva Lotta Tarn / New Life Studio, Anu Sirkas, Siret Ott, Susanna Peters / Franz Raver и Alisa Vasina. После пройдет показ дизайнеров шоу-рума: Hannes Rüütel, Ülle Suurhans Pohjanheimo, Human Highness, Tanel Veenre и Kriss Soonik.