У мужских рубашек пуговицы находятся справа. Так почему у женских – слева?

Как и многие другие старые обычаи, никто точно не знает, как переключение между сторонами, на которых расположены пуговицы, стало доминировать в моде. Такой выбор дизайна имел бы смысл, если бы, скажем, все женщины были левшами, а все мужчины – правшами. Но поскольку около 90% людей – правши, причина явно не в этом. Так в чем же дело?