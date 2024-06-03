Мода и стиль
03.06.2024, 09:20

У мужских рубашек пуговицы находятся справа. Так почему у женских – слева?

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Наталья Хлапковска
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1057619447
ФОТО: alinabuphoto | Shutterstock

Можете ли вы, не глядя, сказать, где у вашей рубаки пуговицы – справа или слева? На самом деле ответ довольно прост: Если вы носите женскую одежду, то пуговицы находятся на левой стороне рубашки. Если же вы носите мужские рубашки, то пуговицы располагаются справа.

Это небольшая, но странная вещь. Дифференциал пуговиц – это пережиток старой традиции, которую мы бездумно перенесли в современный мир, пишет Atlantic.

Как и многие другие старые обычаи, никто точно не знает, как переключение между сторонами, на которых расположены пуговицы, стало доминировать в моде. Такой выбор дизайна имел бы смысл, если бы, скажем, все женщины были левшами, а все мужчины – правшами. Но поскольку около 90% людей – правши, причина явно не в этом. Так в чем же дело?

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