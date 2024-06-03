03.06.2024, 09:20
У мужских рубашек пуговицы находятся справа. Так почему у женских – слева?(6)
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Можете ли вы, не глядя, сказать, где у вашей рубаки пуговицы – справа или слева? На самом деле ответ довольно прост: Если вы носите женскую одежду, то пуговицы находятся на левой стороне рубашки. Если же вы носите мужские рубашки, то пуговицы располагаются справа.
Это небольшая, но странная вещь. Дифференциал пуговиц – это пережиток старой традиции, которую мы бездумно перенесли в современный мир, пишет Atlantic.
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