Стилист и дизайнер Каролин Куузик дает совет: какая обувь в моде в этом сезоне?

КАРОЛИН КУУЗИК: К счастью, мы живем в эпоху обуви на низком ходу. Это не значит, что фасонов на каблуке не существует, просто выбор модной обуви на низком ходу огромен. Балетки, которые на долгое время вышли из моды, возвращаются, как правило, с гибкой подошвой и достаточной шириной стопы как символ комфорта. Наряду с ними еще один „кукольный“ вариант - туфли Мэри Джейн с ремешками. Из более повседневных вариантов стоит обратить внимание на сандалии с открытыми голенищами и сланцы, которые появились даже на подиумах. Мокасины также по-прежнему в моде: от очень низких, почти без подошвы, до моделей на с мощной подошвой. Бантики, белый цвет и оттенки металлик также являются актуальными при выборе обуви.