31.05.2024, 09:20
ФОТО | В торговом центре Rocca al Mare открылся новый ювелирный магазин
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24 мая в столичном торговом центре Rocca al Mare открылся магазин ювелирных украшений GIVEN. В странах Балтии насчитывается всего 76 магазинов Given, что делает из них крупнейшую сеть ювелирных магазинов в регионе.
Торжественное открытие магазина вел Женя Фокин, а всем гостям рисовала портреты талантливая дизайнер и иллюстратор Бритт Самосон.
В ювелиром магазине Given можно найти серебряные и золотые украшения для женщин, мужчин и детей. В ассортименте представлены такие бренды, как Lilly Spring, Due, Silvia, Zoye, Joy, Giorgio Visconti, Maserati и Anne Klein.