ФОТО | В торговом центре Rocca al Mare открылся новый ювелирный магазин

Торжественное открытие магазина вел Женя Фокин, а всем гостям рисовала портреты талантливая дизайнер и иллюстратор Бритт Самосон.

В ювелиром магазине Given можно найти серебряные и золотые украшения для женщин, мужчин и детей. В ассортименте представлены такие бренды, как Lilly Spring, Due, Silvia, Zoye, Joy, Giorgio Visconti, Maserati и Anne Klein.