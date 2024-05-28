В Старом городе открылся новый магазин одежды для девушек плюс-сайз

Marina Rinaldi входит в состав знаменитого модного дома Max Mara и специализируется на современной и высококачественной одежде для женщин всех размеров. Бренд появился в 1980 году как первый модный бренд класса люкс, предложивший коллекции, разработанные специально для женщин размера плюс-сайз.