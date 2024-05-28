28.05.2024, 11:43
В Старом городе открылся новый магазин одежды для девушек плюс-сайз
ФОТО: Marina Rinaldi
В Старом городе по адресу Вяйке-Карья, 10 открылся новый бутик Marina Rinaldi, который предлагает стильную и элегантную одежду для девушек плюс-сайз.
Marina Rinaldi входит в состав знаменитого модного дома Max Mara и специализируется на современной и высококачественной одежде для женщин всех размеров. Бренд появился в 1980 году как первый модный бренд класса люкс, предложивший коллекции, разработанные специально для женщин размера плюс-сайз.
Одежда Marina Rinaldi известна своим элегантным дизайном, отличной посадкой и тонкой отделкой, предоставляя каждой женщине возможность чувствовать себя уверенной и стильной, несмотря на объемы.