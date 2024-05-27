ОПРОС | Карманные деньги детей в Эстонии составляют менее десяти евро в неделю

43% эстонских родителей заявили, что дают своим детям до девяти евро в неделю. 30% ответили, что карманные деньги их детей составляют от 10 до 29 евро в неделю, а 8% сказали, что деньги на карманные расходы превышают 30 евро. Пятая часть респондентов отметила, что особо не следят за тем, сколько карманных денег они выдают детям.

Суммы карманных денег эстонских и латвийских детей примерно одинаковы, а вот литовские родители дают детям больше денег. Там 44% родителей (в сравнении с 30% в Эстонии) заявили, что выдают своим детям от 10 до 29 евро в неделю.

„Мы проводили такой же опрос почти три года назад, и в целом результаты остались весьма схожими. Уже тогда в Литве карманных денег детям давали больше, – сказала руководитель отдела розничного банкинга Citadele Марина Хакиайнен. – Возможно, самое большое отличие от предыдущего опроса заключается в том, что в то время многие эстонские родители вообще не знали, сколько карманных денег они дают своим детям в день. В Латвии же, например, карманные деньги принято делить по дням. А если у ребенка есть банковская карта, следить за карманными деньгами проще и родителю, и ребенку. Таким образом, вы легко сможете получить обзор расходов ребенка, а ребенок научится самостоятельно планировать свои финансы“.

Например, в банке Citadele вы можете выбрать для своего ребенка как обычную банковскую карту X smart, так и карту X smart KIWE, оформление которой разработано всемирно известным латвийским уличным художником с помощью искусственного интеллекта. Помимо прочего, карты позволяют получать на мобильный телефон уведомления о каждой покупке и входящем платеже, деньги можно быстро и удобно перевести на счет ребенка за считанные секунды, даже если ваш счет находится в другом банке. А в мобильном приложении можно изменить PIN-код, если ребенок забыл старый код.