ФОТО | Названы 7 самых стильных звезд Каннского кинофестиваля: кто возглавил список?

Почетное первое место в списке самых стильных Уайт отдала звезде „Отчаянных домохозяек“ Еве Лонгории, сменившей в Каннах несколько образов — один роскошнее другого. 49-летняя актриса появилась на красной дорожке в серебристом платье с щедрым декольте, дерзком прозрачном наряде, расшитом стразами, а также в голубом макси-платье с разрезом до бедра и длинным шлейфом.

В последнем образе Лонгория попала в неловкую ситуацию — но стилиста это не смутило: Рошель отметила Еву за умение носить самые провокационные наряды с истинно голливудской непринужденностью и элегантностью. И выглядеть при этом лет на 15 моложе своего возраста, добавим мы от себя.

Второе место в рейтинге получила немецкая супермодель. И стоит отметить, есть за что! Хайди подобрала головокружительно смелые образы: „голое“ платье из страусиных перьев и асимметричный пышный наряд персикового оттенка с длинным шлейфом из тюля.

„Она идет на риск даже на красных ковровых дорожках и делает это с уверенностью, за которую мы ее так любим. С ней нужно быть всегда готовым к неожиданностям“, — Рошель Уайт, стилист.

Третье почетное место досталось Белле Хадид, вернувшейся в строй после долгой борьбы с болезнью Лайма. Супермодель сменила несколько нарядов, и каждый попал в модные паблики. Особенно много говорили о ее провокационном „голом“ платье от Saint Laurent.

Аня Тейлор-Джой

Актриса, представлявшая в Каннах новый блокбастер „Фуриоса: Хроники Безумного Макса“, украла сердца фанатов и модных критиков в роскошном бальном платье Dior с обнаженными плечами, корсетным лифом и пышной юбкой. Образ современной принцессы дополнили украшения от Tiffany & Co. Не промахнулась знаменитость и с остальными нарядами. Прямо-таки мисс элегантность! Мы бы, по правде, поставили Аню выше, но в рейтинге Рошель ей достается лишь четвертое место.

Келли Роуленд