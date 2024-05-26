Как найти в масс-маркете вещи, которые выглядят дорого: советы стилиста
В магазинах можно отыскать как одежду с высоким качеством, так и и ту, которую придется выкинуть после первой же стирки. Стилист Татьяна Жизнякова рассказала „Леди“, на что обратить внимание, покупая вещи у бюджетных брендов.
Толщина ткани
Прозрачная ткань сегодя в тренде, но это не касается базовых вещей, сквозь которых виднеется нижнее белье. Такая одежда точно будет выглядеть дешево. Да и, скорее всего, очень быстро растянется. Особенно это касается футболок: их ткань должна быть плотной и держать форму. Обратите внимание на рукава – на них это лучше всего видно.
Чем выше плотность ткани, тем выше ее износостойкость.
Швы
Качество швов – однозначно важное условие. Ведь вы, наверное, не раз обнаруживали торчащие нитки на понравившемся джемпере. Можно случайно вытянуть их и распустить шов. Но это может быть только полбеды. Часто попадаются вещи с кривыми швами – и на первый взгляд этого не видно.
Советую внимательно пройтись глазами по всему изделию – внутри и снаружи. Строчки должны быть ровными и одинаковыми на всех частях изделия, иначе длина брюк или рукавов может оказаться разной. Еще важный момент – ткань не должна собираться рядом со швами.
Фурнитура
Как правило, как раз фурнитура у масс-маркета страдает чаще всего – начиная с оттенка пуговиц или молнии и заканчивая качеством их установки.
Бывает, что только по ним сразу можно понять, что вещь не стоит вашего внимания, а бывает, что кроме хлипко пришитых пластиковых к изделию пуговиц вещь выглядит очень достойно. В этом случае нужно поменять пуговицы – и никто не поймет, что вы купили эту одежду в масс-маркете.
Не забуду упомянуть про фурнитуру на сумках: чем ее меньше, тем лучше.
Принты и рисунок
Там, где соединяются между собой части вещи, можно заметить, что узор совершенно не сходится. Этим очень часто грешат недорогие магазины.
Если изделие сшито качественно, даже самые мелкие горошины должны быть на одинаковом расстоянии друг от друга при совмещении на швах. И, конечно, нужно обратить на симметрию рисунка на рукавах и карманах, к примеру.
Состав
Обязательно смотрите на состав ткани: если там будет 100%-ная синтетика, то, конечно же, вещь не прослужит долго.
А вот если одежда состоит из смесовой ткани и процент синтетики там невысок, то можно смело ее покупать. В этом случае материал только придает прочность и гибкость изделию, позволяя ему прослужить дольше.
Еще поделюсь одним наблюдением, касающимся обуви. Если в составе указывается 100%-ная кожа, это совсем не значит, что так и есть на самом деле. Именно в магазинах массового потребления в обуви часто используют подкладку из полиуретана, поэтому советую прочитать состав и определить по значкам, есть ли подвох. На это попадается большое количество покупательниц, которые не понимают, почему обувь так быстро портится, а ноги в ней „не дышат“.
И, кстати, по поводу онлайн-покупок. Фотографы уже давно научились грамотно и презентабельно показывать вещи в каталогах любого масс-маркета, поэтому если в интернете есть отзывы с фото, не поленитесь ознакомиться с ними. Также нужно быть готовым к возврату вещи, так что прочитайте его условия. Это важно, потому что до сих пор не везде эта процедура проста.