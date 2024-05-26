Как найти в масс-маркете вещи, которые выглядят дорого: советы стилиста

Толщина ткани

Прозрачная ткань сегодя в тренде, но это не касается базовых вещей, сквозь которых виднеется нижнее белье. Такая одежда точно будет выглядеть дешево. Да и, скорее всего, очень быстро растянется. Особенно это касается футболок: их ткань должна быть плотной и держать форму. Обратите внимание на рукава – на них это лучше всего видно.

Чем выше плотность ткани, тем выше ее износостойкость.

Швы

Качество швов – однозначно важное условие. Ведь вы, наверное, не раз обнаруживали торчащие нитки на понравившемся джемпере. Можно случайно вытянуть их и распустить шов. Но это может быть только полбеды. Часто попадаются вещи с кривыми швами – и на первый взгляд этого не видно.

Советую внимательно пройтись глазами по всему изделию – внутри и снаружи. Строчки должны быть ровными и одинаковыми на всех частях изделия, иначе длина брюк или рукавов может оказаться разной. Еще важный момент – ткань не должна собираться рядом со швами.

Фурнитура

Как правило, как раз фурнитура у масс-маркета страдает чаще всего – начиная с оттенка пуговиц или молнии и заканчивая качеством их установки.

Бывает, что только по ним сразу можно понять, что вещь не стоит вашего внимания, а бывает, что кроме хлипко пришитых пластиковых к изделию пуговиц вещь выглядит очень достойно. В этом случае нужно поменять пуговицы – и никто не поймет, что вы купили эту одежду в масс-маркете.

Не забуду упомянуть про фурнитуру на сумках: чем ее меньше, тем лучше.

Принты и рисунок

Там, где соединяются между собой части вещи, можно заметить, что узор совершенно не сходится. Этим очень часто грешат недорогие магазины.

Если изделие сшито качественно, даже самые мелкие горошины должны быть на одинаковом расстоянии друг от друга при совмещении на швах. И, конечно, нужно обратить на симметрию рисунка на рукавах и карманах, к примеру.

Состав

Обязательно смотрите на состав ткани: если там будет 100%-ная синтетика, то, конечно же, вещь не прослужит долго.